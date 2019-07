Almussafes inicia les obres per a cobrir i tancar el frontó del Poliesportiu Municipal

El projecte, que s’executarà en un termini de quatre mesos, suposa una inversió de 197.353 euros



La reforma d’aquesta infraestructura de 1983 permetrà millorar les condicions per al seu ús per part de les entitats esportives de la població



En al voltant de quatre mesos, les associacions d’Almussafes disposaran d’un frontó renovat en el qual es podran practicar diverses disciplines esportives fins i tot en situacions meteorològiques adverses. Dimarts 23 de juliol, van començar les obres per a cobrir i tancar aquest espai del Poliesportiu Municipal amb una estructura d’acer composta per suports de perfils metàl·lics i cintres formades per tubs buits quadrats que serviran de suport a la coberta i als tancaments, que consistiran en la col·locació de panells de façana. Des de l’Ajuntament remarquen la seua intenció de continuar millorant les infraestructures esportives de la població.



Tal com va anunciar l’executiu municipal fa uns mesos, l’Ajuntament d’Almussafes inicia les obres per a reformar el frontó descobert situat en el Poliesportiu Municipal. Dimarts 23 de juliol, l’empresa adjudicatària de la remodelació, Construccions UORCONF, S.L., va procedir al clos de l’entorn per a començar de manera imminent la instal·lació d’una coberta i un tancament que permetran a les associacions esportives de la localitat desenvolupar en millors condicions les seues respectives activitats.



“La idea és disposar d’un espai multiusos cobert que servirà, principalment, per als entrenaments del Club de Tir amb Arc durant la temporada d’hivern, així com per als clubs de gimnàstica rítmica, bàsquet i ‘pilota a mà’. En les últimes temporades la pista del Pavelló Poliesportiu s’ha sobresaturat, donada la gran quantitat d’entitats esportives que utilitzen les instal·lacions i aquest frontó descobert estava infrautilitzat i presentava les característiques adequades per al seu ús si realitzàvem la reforma que ara iniciem”, explica el regidor d’Esports, Pau Bosch.



El projecte, redactat i dirigit per l’arquitecte José Calleja Ferrá i amb un termini d’execució de quatre mesos, ha sigut adjudicat a la citada empresa per 197.353,00 euros. De les tasques relacionades amb la seguretat de la intervenció i de la salut de les persones treballadores en la mateixa s’encarregarà l’arquitecte tècnic Miguel Ángel Marí Chiral.



Característiques del projecte

En aquest espai, que compta amb una superfície útil de 420,23 m², està prevista la col·locació d’una estructura d’acer composta per suports de perfils metàl·lics i cintres formades per tubs buits quadrats que serviran de suport a la coberta i als tancaments, que consistiran en la col·locació de panells de façana. Tots dos elements estaran elaborats amb panell de xapa amb aïllant intermedi. El projecte inclou la reparació i reforç de les pilastres del mur nord del frontó, que es troben en mal estat a causa de l’antiguitat del recinte, per al que es construiran nous pilars de formigó armat adossats als existents.



Finalment, també s’executarà una ampliació de la rampa d’accés de vehicles, de manera que servisca tant durant el desenvolupament de les obres com per al manteniment posterior de la instal·lació, i s’instal·larà un nou sistema d’il·luminació en l’espai. “Tal com vam prometre, la reforma de les infraestructures esportives municipals continua sent en la present legislatura una de les nostres prioritats. Facilitar la pràctica d’esport constitueix una manera d’apostar per la vida sana i de potenciar l’esforç i la perseverança”, destaca el regidor d’Esports, Pau Bosch.