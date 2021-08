Almussafes instal·larà plaques fotovoltaiques per a autoconsum en el Poliesportiu i el Centre de Salut

L’IVACE li ha concedit a l’Ajuntament dues subvencions que sumen 93.362 euros per a dur a terme aquests projectes



El consistori s’estalviarà gràcies a aquestes iniciatives el cost de la producció de 115,408 kWh/any i evitarà l’emissió de 63,12 tCO2/any

El Poliesportiu Municipal i el Centre de Salut d’Almussafes estrenaran pròximament dues instal·lacions per a l’obtenció d’energia fotovoltaica. Amb elles, es reduirà la quantitat d’energia necessària de la xarxa elèctrica, amb el seu corresponent estalvi econòmic, i disminuiran les emissions de CO₂. Aquests projectes compten amb el suport de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), organisme de la Generalitat Valenciana que li ha concedit a l’Ajuntament de la població dues subvencions que sumen un total de 93.362,12 euros. Els restants 11.870,53 euros necessaris per a la implantació d’aquests mecanismes els aportarà el consistori de fons propis. La primera tinenta d’alcalde i regidora d’Urbanisme i Medi Ambient, Davinia Calatayud, assenyala que “és indubtable que el futur passa per naturalitzar i fer cada vegada més freqüent l’ús d’energies netes i per això des de l’executiu municipal almussafeny anem a poc a poc sumant espais que es nodreixen d’ella, com hem fet recentment amb l’estructura instal·lada en el CEIP Almassaf”.



L’Ajuntament d’Almussafes continua apostant per la sostenibilitat i el respecte al medi ambient amb la posada en marxa de dos projectes mitjançant els quals s’instal·laran dues estructures formades per plaques fotovoltaiques en el Centre de Salut i el Poliesportiu Municipal que permetran la generació d’energia elèctrica per a autoconsum. L’objectiu d’aquestes iniciatives és reduir la quantitat d’energia elèctrica necessària per al funcionament dels serveis que es presten en aquests dos recintes públics, amb el seu consegüent estalvi econòmic, i evitar part de les emissions de CO 2 produïdes per aquesta activitat.



Aquestes actuacions es duran a terme gràcies a la concessió de dues subvencions de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) que sumen 93.362,12 euros, quantitat a la qual caldrà sumar altres 11.870,53 euros aportats pel consistori, atés que el cost total conjunt d’aquests projectes és de 105.232,65 euros. En concret, el citat organisme autonòmic destinarà 63.362,12 euros per a la instal·lació del Poliesportiu Municipal i 30.000 euros per a la qual es col·locarà en el Centre de Salut. L’Ajuntament haurà d’acreditar haver formalitzat la contractació de l’execució d’aquestes dues intervencions abans del 19 de novembre.



“L’arribada d’aquestes dues noves subvencions constitueixen una excel·lent notícia, perquè amb elles fem un pas molt important cap a l’Almussafes en el qual volem viure, eixe en el qual cada dia som més autosuficients a nivell energètic, eixe en el qual cada dia som més respectuosos amb el nostre entorn. És indubtable que el futur passa per naturalitzar i fer cada vegada més freqüent l’ús d’energies netes i per això des de l’executiu municipal almussafeny anem a poc a poc sumant espais que es nodreixen d’ella, com hem fet recentment amb l’estructura instal·lada en el CEIP Almassaf, que dota d’energia elèctrica tant al centre educatiu com a la Biblioteca Pública i el Centre Cultural”, explica la primera tinenta d’alcalde i regidora de Medi Ambient, Davinia Calatayud. L’edil ressalta també que amb aquesta tecnologia, “a més dels beneficis per a la sostenibilitat del planeta, es redueixen les despeses econòmiques per a les arques locals”.



Estalvi d’energia i menor contaminació

Aquestes instal·lacions, que es classifiquen com d’autoconsum i estan catalogades en la modalitat sense excedents, faran que la quantitat d’energia demandada a la xarxa de distribució es reduïsquen. Els 60 mòduls que se situaran en la coberta del Centre de Salut ocuparan una superfície de 310 m² i produiran 32.065,75 kWh/any dels 204.319 kWh/any consumits per l’edifici (dades de 2020). Amb aquesta modificació es deixaran d’emetre 16,70 tCO2/any. Per part seua, l’estructura que s’ha projectat per al Poliesportiu Municipal, que es preveu que s’estenga al llarg de 1.140 m² amb un total de 156 mòduls, generarà fins a 83.342,25 kWh/any dels 694.112,99 kWh/any utilitzats (dades de 2019). En aquest cas, les emissions de CO 2 evitades ascendeixen a 43,2 tCO2/any.