Almussafes intensifica‌ el‌ ‌manteniment‌ dels‌ espais‌ ‌destinats‌ ‌a‌ ‌l’esplai‌ ‌d’animals‌

La brigada municipal està desenvolupant diferents actuacions per a millorar l’estat dels 5 pipicans situats en el nucli urbà

La setmana passada, l’Ajuntament d’Almussafes va iniciar una sèrie d’actuacions en les zones d’esplai d’animals de la localitat amb l’objectiu de mantindre-les en perfecte estat. La brigada de manteniment està anivellant el terreny, reparant les tanques que delimiten aquests recintes, estudiant la col·locació de protectors en els arbres i revisant i reposant, en el seu cas, graneres i recollidors. El regidor d’Obres i Serveis i Protecció Animal, Jaime Wic, qui afirma que aquests treballs s’emprenen “perquè la ciutadania puga gaudir d’aquests pipicans amb la màxima tranquil·litat”, posa en valor el “gran nombre de metres quadrats” destinats en la població a aquesta qüestió i anima a utilitzar-los per a reduir la brutícia trobada en les vies públiques.



La brigada municipal de manteniment està actuant sobre diversos aspectes d’aquests recintes. Així, està anivellant el terreny, reparant els desperfectes trobats en les tanques que delimiten els solars en els quals es troben, estudiant la instal·lació de protectors en els arbres plantats a l’interior d’aquestes parcel·les i revisant i reposant, en el seu cas, graneres i recollidors. “Evidentment la neteja es realitza amb una major freqüència, però periòdicament es duen a terme aquests treballs perquè la ciutadania puga gaudir d’aquests pipicans amb la màxima tranquil·litat”, ressalta el regidor d’Obres i Serveis i Protecció Animal, Jaime Wic.



En l’actualitat, Almussafes compta amb un total de 5 pipicans, situats als carrers Salvador Botella, 9 d’Octubre i El Cano i al costat del Cementeri Municipal i l’‘Hort de Blat’. “Disposem d’un gran nombre de metres quadrats en els quals tant els gossos com els seus propietaris i propietàries poden gaudir amb totes les garanties d’una estona agradable. Des de l’Ajuntament ens esforcem per mantindre tan bé com siga possible aquests espais i per això anime als cuidadors i les cuidadores d’aquests animals a utilitzar-los, perquè alhora que ajuden a millorar la salut de les mascotes redueixen la brutícia trobada en les vies públiques”, comenta l’edil.



Cens d’animals

L’Ajuntament d’Almussafes, a través de la Unitat de Protecció Animal i de Medi Ambient (UPAMA) de la Policia Local ha posat en marxa una campanya informativa per a actualitzar els censos autonòmic i local dels gossos existents en el municipi, especialment dels potencialment perillosos. La incursió en aquests registres és obligatòria, per la qual cosa des d’aquest departament municipal insten la ciutadania a regularitzar la situació dels cans. Per a més informació, pot acudir-se a la reguarda de la Policia Local o telefonar al 96 178 19 83. Així mateix, continuen les recollides periòdiques de mostres d’excrements per a la seua anàlisi i la interposició de les corresponents sancions.