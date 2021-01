Almussafes inverteix 50.500 euros en el Programa Targeta Familiar

Les subvencions per naixement oscil·len entre els 400 i els 600 euros, mentre que les dedicades a la criança van dels 200 als 800 euros



La distribució d’aquests bons ja ha començat i les quantitats podran canviar-se en els 64 establiments locals adherits a la iniciativa



De les 147 sol·licituds realitzades s’han aprovat ja 96 i les altres 51 estan en aquests moments en període de valoració i aprovació per a la seua entrega a les famílies

El Departament de Benestar Social de l’Ajuntament d’Almussafes ja ha començat la distribució de les targetes familiars, mètode a través del qual, per primera vegada, es repartiran les subvencions plantejades pel consistori per a col·laborar amb els naixements i la manutenció dels i les menors de fins a 3 anys. Ja s’ha donat llum verda a 96 sol·licituds i altres 51 estan pendents de valoració. Les ajudes per naixement van dels 400 als 600 euros i les concedides per a la manutenció dels 200 als 800 euros. En total, el consistori municipal invertirà de fons propis 50.500 euros en aquesta iniciativa. Per al regidor de Benestar Social, Faustino Manzano, es tracta d’“una contribució que considere molt útil, perquè l’arribada d’un nou membre a les famílies suposa un considerable desemborsament econòmic que no sempre és possible afrontar, i menys en uns moments de tanta incertesa com els que estem vivint”.



Les famílies beneficiàries del nou programa municipal de l’Ajuntament d’Almussafes ‘Targeta familiar’ començaren a rebre la passada setmana les subvencions assignades en el marc d’aquesta convocatòria impulsada pel Departament de Benestar Social de la localitat. Amb ella, el consistori municipal unifica els programes que servien per a col·laborar econòmicament amb el naixement i/o adopció i la manutenció dels xiquets i xiquetes de la població de fins a 3 anys.



En total, es distribuiran 50.500 euros, 14.100 euros per naixement i 36.400 euros per manutenció, “una contribució que considere molt útil, perquè l’arribada d’un nou membre a les famílies suposa un considerable desemborsament econòmic que no sempre és possible afrontar, i menys en uns moments de tanta incertesa com els que estem vivint a causa de la pandèmia de coronavirus”, afirma el regidor de Benestar Social, Faustino Manzano.



Les 96 famílies que tenen concedida l’ajuda rebran una telefonada de l’Ajuntament d’Almussafes en la qual els indicaran el dia i l’hora per a la recollida de la seua targeta. Des de l’àrea de Benestar Social es prega a la població que no contacte per telèfon amb aquest departament municipal, atés que les cridades rebudes estan provocant una saturació de les línies que està afectant negativament l’atenció ciutadana. El procés de repartiment d’aquestes 96 targetes prepagament podria allargar-se unes dues setmanes.



Mentrestant, continuen pendents de valoració i aprovació altres 51 sol·licituds, la distribució de les quals es durà a terme després del vistiplau per part de la comissió avaluadora. De les 147 famílies sol·licitants, 101 han presentat la petició per tindre fills o filles d’entre 0 i 3 anys i les 46 restants per haver justificat un naixement o adopció.



Els imports concedits varien en funció de la renda per càpita. Així, la quantitat màxima per naixement és de 600 euros, que és la que s’ha atorgat a les famílies amb fins a 5.000 euros del citat indicador, mentre que la mínima és de 400 euros, concedida a les famílies que han declarat més de 15.000 euros.



Respecte a les de manutenció, i seguint els mateixos barems, les ajudes van dels 200 als 800 euros. “Hem intentat distribuir-ho de la manera més equitativa possible, establint diferents trams en funció de cada situació, perquè el nivell de necessitat no és el mateix per a totes les persones”, assenyala Manzano.



Aquestes subvencions es repartiran per primera vegada a través d’una targeta prepagament gràcies al conveni de col·laboració signat per l’Ajuntament amb Caixa Popular, mitjançant el qual l’oficina d’Almussafes d’aquesta entitat bancària posa a la disposició del projecte el seu sistema per a permetre que les quantitats subvencionades puguen consumir-se en els 64 comerços de la població adherits al programa. Aquests establiments es troben degudament senyalitzats amb adhesius identificatius facilitats des del propi Ajuntament.



“Agraïsc enormement la predisposició, tant de Caixa Popular com del conjunt del teixit empresarial almussafeny, perquè gràcies a ells podrem desenvolupar aquest pla tal com l’havíem dissenyat”, afig l’edil.