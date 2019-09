Almussafes ja té imatge per al 9 d’Octubre 2019

Connect on Linked in

La quarta edició del certamen artístic proclama com a vencedores a Berta Guixot i Clara Marí, en les categories infantil i adulta, respectivament



Els guardons s’entregaran en el “Sopar Estellés”, festa literària que se celebrarà el pròxim 8 d’octubre



Clara Marí, de 5 anys, i Berta Guixot, titulada en Belles Arts, han resultat guanyadores del IV Concurs de Cartells del 9 d’Octubre d’Almussafes. Ambdues arreplegaran els seus guardons, 50 euros de premi en la categoria infantil, i un val de 100 euros en l’adulta, dimarts que ve 8 d’octubre durant el “Sopar Estellés”. A més, l’obra dissenyada per Berta il·lustrarà oficialment el calendari d’activitats amb què el consistori municipal commemorarà la festa de la Comunitat Valenciana d’enguany.



El decisió del jurat del IV Concurs de Cartells del 9 d’Octubre, promogut per l’Ajuntament d’Almussafes en col·laboració amb l’associació “Paleta i Pinzell”, ja s’ha fet públic.



Sota la presidència del regidor de Cultura, Àlex Fuentes, els seus membres es van reunir en el Centre Cultural per a valorar, analitzar i reflexionar respecte a les huit obres presentades i, d’acord amb les bases reguladores del concurs, determinar els dos treballs que mereixien el major reconeixement.



En la categoria adulta, l’original disseny presentat per Berta Guixot Blay s’ha imposat a la resta dels treballs que enguany aspiraven a ser triats en el certamen artístic, mentres que en la infantil el Jurat ha valorat la creació de Clara Marí com la més idònia per a reflectir els valors associats a la festa del poble valencià. En este sentit, l’edil de Cultura agraïx la participació registrada en esta quarta convocatòria del certamen, a més de felicitar les dos veïnes premiades per la qualitat artística projectada en les seues cartells.



A més del xec valorat en 100 euros, l’obra de Berta serà imatge del cartell amb què l’Ajuntament d’Almussafes difondrà l’agenda d’actes, promoguda junt amb el teixit associatiu de la localitat, per a commemorar la festa del 9 d’Octubre. Per la seua banda, la creativitat de Clara rebrà com a recompensa un xec per valor de 50 euros.



Ambdós guardons s’entregaran dimarts que ve 8 d’octubre durant la celebració del “Sopar Estellés”, una trobada que reunirà les persones amants de la poesia en la Llar del Jubilat i que, enguany, s’engrandirà amb el concert del cantautor castellonenc Artur Álvarez que presentarà el seu disc “10 poetes contemporanis del País Valencià”.