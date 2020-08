Almussafes llança la ‘Targeta Familiar’ per a col·laborar econòmicament en la criança de la infància

Amb aquest nou programa, coordinat per l’àrea de Benestar Social, s’unifiquen les Ajudes a la Natalitat i les Beques de Guarderia



El consistori, que inverteix aquest 2020 un total de 110.300 euros en el projecte, ja ha obert el període de presentació de sol·licituds



Els diners subvencionats es distribuiran a través de targetes moneder que només podran ser utilitzades en comerços de la població



Les famílies almussafenyes que compten amb menors de fins a 3 anys poden sol·licitar ja la seua inclusió en el nou programa de subvencions de l’Ajuntament de la població, ideat per a col·laborar en la criança de xiquets i xiquetes de fins a la citada edat. Gràcies a aquest projecte, amb el qual s’unifiquen les Ajudes a la Natalitat i les Beques de Guarderia, el consistori repartirà targetes moneder l’import de les quals variarà en funció de la renda per càpita familiar per al seu consum en comerços situats en el municipi. El pressupost establit per a aquesta iniciativa aconsegueix els 110.300 euros, dels quals 90.000 es destinaran a les ajudes per manutenció, amb quanties d’entre 200 i 800 euros per sol·licitud, i 20.300 a les ajudes per naixement o adopció, rebent cada persona beneficiària entre 400 i 600 euros. Les bases completes poden consultar-se en www.almussafes.net. El regidor de Benestar Social, Faustino Manzano, considera que “ara més que mai hem de romandre al costat de la ciutadania, que malgrat les circumstàncies en les quals ens trobem ha de continuar avant amb els seus projectes de vida”.



L’Ajuntament d’Almussafes ha publicat ja les bases del seu nou programa de subvencions destinades a la criança de xiquets i xiquetes, creat amb l’objectiu de col·laborar en les despeses de manutenció que requereix la incorporació de menors de fins a 3 anys als nuclis familiars. L’administració local invertirà enguany un total de 110.300 euros per a fer front a aquesta iniciativa, denominada ‘Targeta Familiar’, amb la qual s’unifiquen en una sola convocatòria les Ajudes a la Natalitat i les Beques de Guarderia, aquestes últimes ja transformades en 2019 en subvencions destinades a la cura i manteniment dels fills i les filles amb la finalitat de permetre la justificació no sols del cost de les matrícules dels centres educatius sinó també d’altres despeses com a roba, alimentació o higiene personal.



“Sempre ho hem estat, però ara més que mai hem de romandre al costat de la ciutadania, que malgrat les circumstàncies en les quals ens trobem ha de continuar avant amb els seus projectes de vida”, assenyala el regidor de Benestar Social, Faustino Manzano.



A l’apartat d’ajudes per naixement o adopció es destinaran 20.300 euros, amb quanties que oscil·laran entre els 400 i els 600 euros per cada sol·licitud, segons la renda per càpita de la unitat familiar. Per part seua, al d’ajudes per manutenció el consistori preveu dedicar un màxim de 90.000 euros, amb aportacions d’entre 200 i 800 euros per menor. Les persones beneficiàries d’aquestes ajudes rebran les mateixes mitjançant el lliurament d’una targeta moneder per l’import individualitzat establit que només podrà ser utilitzada en els comerços d’Almussafes adherits a la iniciativa.



“Amb aquesta mesura aprofitem per a continuar fent costat al nostre teixit empresarial, que està patint les conseqüències de la crisi econòmica derivada de la pandèmia que estem travessant”, comenta l’edil. Aquestes targetes, tal com s’especifica en les bases, seran nominatives, de caràcter personal i intransferible i hauran d’utilitzar-se fins a 6 mesos després de la data de resolució, atés que passat eixe període quedarà anul·lada i no podrà recuperar-se ni reclamar-se el saldo pendent.



Requisits i període de sol·licitud

Per a poder optar a elles és imprescindible que els progenitors o tutors legals estiguen empadronats i mantinguen la residència efectiva a Almussafes amb un període mínim d’antiguitat en el padró d’un any abans del naixement o adopció o de la data en què el o la menor compleix anys. Per a això, a més del certificat d’empadronament, serà imprescindible la presentació dels rebuts de llum i aigua. Així mateix, els xiquets i les xiquetes que donen dret a sol·licitar l’ajuda han d’estar empadronats en el mateix domicili i conviure amb la persona beneficiària, excepte en cas de separació o divorci amb custòdia compartida i en aquelles circumstàncies d’urgent necessitat social, sempre que estiguen degudament acreditades. Finalment, serà necessari estar al corrent de les corresponents obligacions tributàries.



El termini de presentació de sol·licituds serà de 3 mesos des del naixement o l’adopció, o des de la data en la qual el o la menor va complir l’edat d’1 a 3 anys. Per a les persones nascudes o que hagen complit anys en el 2020 amb anterioritat a la data d’aprovació de la subvenció, el termini serà de 3 mesos a comptar des del 8 d’agost, un dia després de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província.