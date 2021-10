Almussafes manté l’IBI urbà en el mínim exigible per llei

L’executiu municipal descarta aplicar un coeficient superior, beneficiant així a la ciutadania en general, als comerços i als professionals autònoms



La quota mínima per a acollir-se al pla personalitzat de pagament de tributs passa de 20 a 6 euros, per la qual cosa podran sol·licitar-lo un major nombre de persones



La taxa per ocupació de via pública per part d’hostalers i venedors es redueix un 50% per a facilitar la recuperació econòmica



El plenari municipal va aprovar ahir, dimarts 26 d’octubre, les modificacions fiscals que s’aplicaran en l’exercici pressupostari de 2022

Ahir, dimarts 26 d’octubre, el plenari de la corporació municipal d’Almussafes va aprovar en sessió extraordinària les Ordenances Fiscals per a l’any 2022, en les quals destaca el manteniment del coeficient aplicat per a l’establiment de l’IBI urbà en el mínim exigible per llei, la reducció de la quota mínima per a acollir-se al pla personalitzat de pagament dels tributs i la reducció al 50% de la taxa per ocupació de domini públic local per part del sector de l’hostaleria i del comerç. Per part seua, el col·lectiu de pensionistes es beneficiarà de la modificació del període de pagament de l’IBI urbà, que a partir d’ara començarà l’endemà del dia del cobrament de les pensions. La intenció de l’executiu municipal, segons la regidora d’Hisenda, Mar Albuixech, és “beneficiar el màxim possible a la ciutadania en general, a les xicotetes i mitjanes empreses i als professionals autònoms en un moment en el qual des de les administracions públiques hem de ser molt sensibles a la situació per la qual està travessant la societat a causa de la crisi econòmica provocada per la pandèmia”.



El coeficient sobre el qual s’estableix l’IBI urbà amb ús residencial i la resta dels usos no diferenciats es mantindrà a Almussafes el pròxim any 2022 en el mínim exigible per llei, 0,40%. D’aquesta manera, es busca “beneficiar el màxim possible a la ciutadania en general, a les xicotetes i mitjanes empreses i als professionals autònoms en un moment en el qual des de les administracions públiques hem de ser molt sensibles a la situació per la qual està travessant la societat a causa de la crisi econòmica provocada per la pandèmia”, destaca la regidora d’Hisenda, Mar Albuixech.



La corporació municipal va aprovar ahir, dimarts 26 d’octubre, en un plenari extraordinari i amb els vots a favor dels nou integrants de l’equip de govern local, les ordenances fiscals que s’aplicaran durant el pròxim exercici pressupostari. En la normativa, a més de mantindre sense canvis el tipus de gravamen aplicat a l’IBI urbà, s’han incorporat diverses novetats per a “facilitar al màxim la gestió dels tributs als diferents col·lectius poblacionals, atenent reivindicacions lògiques que els ajudaran a complir amb l’erari públic d’una manera molt més senzilla i pràctica”, assenyala Albuixech.



Així, a partir d’ara el període de cobrament en voluntària de l’IBI començarà l’endemà al del cobrament de les pensions, una cosa que havien sol·licitat nombroses persones majors. Així mateix, es millora la fórmula dels plans personalitzats del pagament dels tributs disminuint la quota mínima exigida, que passa dels 20 als 6 euros mensuals. S’espera que aquesta mesura permeta l’accés a aquest pla a un major nombre de persones.



La taxa de terrasses i per al mercat ambulant, al 50%

Respecte a l’hostaleria i el comerç, i després de la seua suspensió durant els anys 2020 i 2021, es torna a imposar la taxa per ocupació del domini públic local per la col·locació de taules i cadires i per la instal·lació de marquesines. No obstant això, per a afavorir la tornada progressiva a la normalitat, la taxa que es pagarà es veurà reduïda en un 50%. “L’executiu municipal considera que aquest sector ha estat especialment castigat per les restriccions sanitàries aplicades amb motiu de la pandèmia, per la qual cosa volem acompanyar-los en el procés de recuperació”, comenta l’edil.



La resta de les modificacions són de caràcter tècnic, atés que es mantenen els tipus de gravamen de la resta d’impostos locals, “seguint un criteri de prudència i de manteniment dels ingressos de les arques municipals”, conclou la responsable de l’àrea d’Hisenda.