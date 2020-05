Almussafes modificarà les bases de les ajudes a la contractació per a impulsar la contractació de de veïns en les seues àrees industrials

Connect on Linked in

Dimarts passat 19 de maig, l’alcalde, Toni González, va mantindre una reunió telemàtica amb la junta directiva de l’Associació d’Empresaris de Parcs i Polígons Industrials Ribera Baixa (APPI) en la qual es van debatre qüestions de gran rellevància per al teixit empresarial de les àrees industrials i per a les futures contractacions de veïns i veïnes d’Almussafes. Durant la trobada virtual, el president de l’executiu es va comprometre a col·laborar en el finançament dels plans de mobilitat de tots dos polígons industrials de la localitat i va anunciar la modificació, en col·laboració amb APPI, de les bases de les ajudes municipals a la contractació que perceben les empreses, a les quals se’ls aplicarà una reducció dels tràmits administratius a fi de donar un major impuls a la inserció laboral dels almussafenys que s’han vist afectats per la crisi sanitària del coronavirus.



Tal com ocorre de manera periòdica al llarg de l’any, la junta directiva de l’Associació d’Empresaris de Parcs i Polígons Ribera Baixa (APPI) es va reunir dimarts passat 19 de maig amb l’alcalde, Toni González, per a continuar avant amb la seua labor, en la qual s’inclou la posada en marxa de diferents projectes amb l’objectiu de millorar el funcionament de les dues àrees industrials situades en el terme municipal d’Almussafes. En la trobada, que es va celebrar de manera telemàtica, l’equip encarregat de coordinar l’activitat de l’entitat i el president de l’executiu local van abordar diferents temes relacionats amb els àmbits de les infraestructures i la mobilitat, a més d’analitzar altres qüestions més relacionades amb l’economia, entre les quals es troben el foment de l’ocupació i les bonificacions fiscals per a aquelles empreses que decidisquen realitzar inversions en les seues instal·lacions.



L’alcalde es va comprometre a finançar part dels costos de redacció dels plans de mobilitat dels polígons Joan Carles I i Nord, documents que s’elaboraran prenent com a referent el Pla de Mobilitat del municipi, però que “serà molt més detallat i inclourà aspectes concrets que caldrà tindre en compte per al futur d’aquests dos espais industrials”.



La contractació de veïns i veïnes del municipi va ser un dels principals temes recollits en l’ordre del dia. En aquest sentit, es va debatre de quina manera es pot escurçar el procés de sol·licitud de les ajudes anunciades per l’equip de govern local per a incentivar la contractació de persones empadronades a Almussafes després de la crisi del Covid-19. La setmana vinent se celebrarà una nova reunió en la qual es perfilaran les variacions i millores a aplicar en les bases de les ajudes a la contractació que concedeix l’Ajuntament d’Almussafes a aquelles empreses de les àrees industrials que aposten per la contractació de veïns i veïnes de la població. Per a González, “és molt important que el sector empresarial trobe atractives les subvencions que proposem per a la creació i impuls a l’ocupació local, per la qual cosa en uns pocs dies ens tornarem a reunir perquè APPI conega i puga opinar sobre les bases del pla que aprovarem en breu, amb la finalitat de reactivar l’economia enmig d’una pandèmia que ja ha deixat veure les seues primeres conseqüències”.



En el terreny fiscal es va debatre la possibilitat de bonificar el pagament de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), una taxa municipal que en cas de reduir-se permetria que les companyies que realitzen inversions puguen estalviar-se un 30% dels costos notarials. I quant a instal·lacions, l’Ajuntament sufragarà la icol·locació d’un bloc de lavabos en l’aparcament de camions situat en l’avinguda de la Foia del Polígon Industrial Joan Carles I amb l’objectiu que els transportistes que estacionen els seus vehicles en aquest espai puguen endreçar-se de manera gratuïta sense haver de desplaçar-se d’aquest lloc. “L’executiu municipal atén així una de les reivindicacions que ens havien fet arribar les empreses, una petició que estic segur que contribuirà a millorar la higiene i el benestar de les persones que després de moltes hores en carretera arriben al polígon per a fer lliurament o recollir material”, explica el primer edil.



EGM del Polígon Nord

Finalment, es va parlar del funcionament de l’Ens de Gestió i Modernització (EGM) del Polígon Nord, a la junta directiva del qual pertanyen moltes de les empreses integrades en APPI. En aquest sentit, van reflexionar sobre alguns dels assumptes tractats en la reunió de l’organisme, celebrada el passat 28 d’abril, entre els quals es trobaven la creació d’una comissió en la qual els municipis espanyols que alberguen indústria de l’automoció podran donar veu als seus ajuntaments davant el Govern central. “És una eina que ens ajudarà a portar les nostres propostes allí on es prenen les decisions, perquè al cap i a la fi som els Ajuntaments els que coneixem com es troben les nostres àrees industrials i les seues necessitats, tant de les empreses com de les persones que treballen en elles”, remarca el primer edil i també regidor d’Ocupació.



Junta directiva

Actualment la junta directiva de APPI està integrada per Vico Valero, del Grup Valautomoción (president), Inmaculada Rodríguez, de Mútua Asepeyo (vicepresidenta), María José Mir, de IMAN Temporing ETT (tresorera), Begoña Herreros, de Lear Automotive (secretària), Romina Moya (gerent), Ariadna M. Moncada (assistent de gerència) i els vocals Irene Vega (Plastic Omnium), Elena Romero (Grup Constant), José Enrique Aparisi (Mútua Asepeyo), José Vicente Mascarell (Gestamp Levante), Luis Albert Rico (Umivale) i Rafael Pellicer (Ignisverica).