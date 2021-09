Almussafes prepara el seu Pla Municipal d’Actuació enfront de Riscos Sísmics

El document, d’aprovació obligatòria per a complir amb el Pla Especial de Risc Sísmic de la Comunitat Valenciana, estarà a punt en tres mesos



En al voltant de tres mesos Almussafes disposarà d’un Pla Municipal d’Actuació enfront de Riscos Sísmics. Ahir, dilluns 13 de setembre, el Consistori va adjudicar a l’empresa Emerprotec Planificación S. L. el contracte per a l’elaboració del document, que es finançarà gràcies a una subvenció de 5.000 euros atorgada per l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, entitat dependent de la Generalitat Valenciana. “Com més preparats estiguem, més ràpid reaccionarem i millors decisions podrem prendre en cas que es produïsca algun terratrèmol que pose en risc la seguretat dels almussafenys i les almussafenyes”, sosté l’alcalde, Toni González.



Almussafes comptarà en breu amb un Pla Municipal d’Actuació enfront de Riscos Sísmics, un document que permetrà a la població organitzar els recursos propis i aquells que puga mobilitzar d’altres Administracions en cas de patir un terratrèmol i establir els procediments a seguir per a minimitzar els possibles danys. El Pla Especial de Risc Sísmic de la Comunitat Valenciana obliga a tots els municipis de la Ribera a disposar d’aquest protocol, atés que totes dues comarques figuren en el mapa de perillositat sísmica de l’autonomia.



Ahir, dilluns 13 de setembre, l’Ajuntament de la localitat va adjudicar el contracte per a la seua redacció a l’empresa Emerprotec Planificación S. L., empresa dedicada a la consultoria i assessorament en matèria de seguretat i especialitzada en l’elaboració i implantació de plans d’autoprotecció i emergències. Segons consta en l’acord, el protocol, valorat en 5.000 euros i finançat gràcies a una subvenció de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències que cobreix el 100% del cost, haurà d’estar preparat en un termini màxim de tres mesos per a la seua aprovació.



“Com més preparats estiguem, més ràpid reaccionarem i millors decisions podrem prendre en cas que es produïsca algun terratrémol que pose en risc la seguretat dels almussafenys i les almussafenyes. És cert que el nostre municipi no és dels més perillosos en eixe sentit. No obstant això, tota precaució és poca i aquest document ens ajudarà a actuar de la millor manera possible per a salvaguardar la seguretat de la ciutadania”, ressalta l’alcalde d’Almussafes, Toni González.



En la Comunitat Valenciana són 327 les localitats que han de comptar amb aquest pla, entre les quals es troben totes les de la Ribera. De fet, a la primavera es van registrar en aquesta zona diversos tremolors. Formen part del mapa de perillositat aquelles poblacions en les quals són previsibles sismes d’intensitat igual o superior al grau VII en l’Escala macrosísmica EMS per a un període de retorn de 500 anys, és a dir, aquells territoris en els quals existeix la possibilitat que aquests episodis ocórreguen almenys una vegada cada cinc segles.



En aquest sentit, tal com explica el primer edil, Almussafes no està en la llista de les poblacions amb major risc de les dues Riberes. Segons els experts, els municipis en els quals els terratrèmols serien més greus són Alcàntera, Antella, Beneixida, Càrcer, Cotes, Gavarda, Alberic, Sant Joanet i Castelló.