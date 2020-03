Almussafes, preparada per a la Cavalcada Fallera d’aquest dissabte 7 de març

L’acte, un dels més desenfadats de l’agenda festiva del mes de març, començarà a les 17.30 hores i transcorrerà per l’itinerari habitual



Un jurat format per persones de l’àmbit cultural de la població atorgarà premis a la Millor disfressa, Carrossa més original i Millor coreografia

Almussafes, a 4 de març de 2020. Les falles Mig Camí, La Torre i Primitiva tornen a unir-se aquest dissabte 7 de març a partir de les 17.30 hores per a celebrar la tradicional cavalcada, en la qual intentaran transmetre al públic la seua alegria i emoció per l’arribada dels dies grans de la festa valenciana per excel·lència. Durant el recorregut, que serà el mateix que en les últimes edicions, un jurat valorarà les propostes oferides pels diferents grups i atorgarà tres premis: Millor disfressa, Carrossa més original i Millor coreografia de ball. En els tres casos la recompensa serà un xec de 150 euros. La Junta Local Fallera organitza en col·laboració amb l’Ajuntament d’Almussafes aquesta iniciativa que cada any mobilitza a centenars de persones.



La música, les disfresses i la diversió característiques de la Cavalcada Fallera d’Almussafes tornen aquest dissabte 7 de març a la vesprada a la localitat per a fer gaudir novament al conjunt de la ciutadania amb una de les activitats més arrelades de tot el calendari festiu anual de la població. A partir de les 17.30 hores, i seguint el recorregut habitual, que comença en l’antiga cooperativa i finalitza a l’esplanada del Centre Cultural, les tres de comissions falleres del municipi aniran desfilant mentre reparteixen dolços al públic.



Segons l’ordre establit per la Junta Local Fallera (JLF), la Mig Camí serà la que encapçalarà la comitiva, en una edició en la qual han decidit ambientar les seues disfresses en el món d’Astèrix i Obelix. A continuació, se situarà La Torre, els grups de la qual assistiran disfressats de diferents jocs populars. Finalment, la Primitiva tancarà l’acte i intentarà sorprendre homenatjant les pel·lícules musicals més emblemàtiques de la història.



Per a realçar la convocatòria, que l’any passat va reunir a quasi 700 persones entre integrants de les comissions, amistats i diverses entitats locals, l’organització repeteix la fórmula de concurs utilitzada tant en 2018 com en 2019 i tornarà a repartir premis en tres categories diferents (Millor disfressa, Carrossa més original i Millor coreografia de ball). Un jurat, format per cinc persones de l’àmbit cultural almussafeny, serà l’encarregat de valorar les propostes presentades pels diferents grups en dos punts diferents: la plaça Blasco Ibáñez i el Passeig del Parc a l’altura de l’edifici de l’Ajuntament. La victòria en cadascuna de les citades categories comporta un premi de 150 euros.



Els guardons s’entregaran el pròxim dimarts 17 de març a la vesprada durant la cercavila festiva que tornarà a unir a les tres comissions i que es desenvoluparà en el tram final de la setmana fallera. La JLF, i novament amb la col·laboració del consistori municipal, també s’encarregarà d’organitzar la sessió de jocs infantils del dia 14 al matí, l’ofrena de flors a la Verge del dia 18 a la vesprada i la commemoració de San José, que el dijous 19 inclourà una cercavila, una eucaristia, una mascletà i la cremà amb la qual es posarà el punt final al present exercici faller.