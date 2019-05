Almussafes programa un taller de cant per a majors de setze anys

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Es durà a terme el divendres 31 de maig de 17 a 21 hores i el dissabte 1 de juny de 10 a 14 hores en el Centre Cultural

El curs està organitzat pel Departament de Joventut del consistori municipal i les inscripcions ja estan obertes

El 31 de maig de 17 a 21 h i l’1 de juny de 10 a 14 h tornarà a celebrar-se a Almussafes un taller de cant en el qual les persones majors de 16 anys aprofundiran en diferents aspectes relacionats amb la veu. Les inscripcions per a participar en aquest curs ja estan obertes i podran formalitzar-se fins al mateix divendres 31 de maig en el Centre d’Informació Juvenil, el Pavelló Poliesportiu Municipal i www.almussafes.es.

La ciutadania almussafenya interessada a aprendre a cantar té davant si l’oportunitat de desenvolupar aquesta faceta artística gràcies al nou taller de cant organitzat per l’Ajuntament d’Almussafes a través del Departament de Joventut. La iniciativa, que ja s’ha desenvolupat en altres ocasions en la població, se celebrarà en dues jornades, el divendres 31 de maig de 17 a 21 hores i el dissabte 1 de juny de 10 a 14 hores.

Al llarg de les huit hores lectives, les persones assistents, que hauran de ser majors de 16 anys, aprendran nocions bàsiques sobre la veu, la higiene, la respiració i la tècnica vocal. A més, el professorat aprofundirà en la importància de la imatge mental, la visió psicològica del cantant i la improvisació, dedicant-li també temps al treball de la personalitat, tal com avança L’Espai Musical, empresa encarregada d’impartir el taller.

Les inscripcions, que ja han començat, poden realitzar-se fins el pròxim divendres 31 de maig en el Centre d’Informació Juvenil, en el Pavelló Poliesportiu Municipal o en Serviweb, al qual pot accedir-se a través de www.almussafes.es. L’Ajuntament ha fixat el nombre màxim de participants en 10 persones amb la finalitat de facilitar el desenvolupament de les sessions i el preu, que estarà subvencionat pel consistori, oscil·larà entre els 13,10 euros de la tarifa general i 6,55 euros fixats per a les persones en situació de desocupació. També hi haurà descompte per a aquells veïns i veïnes que disposen del Carnet Jove.

Des del Departament de Joventut animen al conjunt de la ciutadania a participar en aquest curs amb el qual es busca formar tant a les persones aficionades a cantar de forma amateur com a aquelles interessades en l’ús de la veu en les seues modalitats de cant i parla.