Almussafes promou l’autonomia personal dels seus majors

L’Ajuntament reprén, després de l’estiu, els programes destinats a facilitar l’envelliment actiu



Tornen a oferir-se el programa ‘Espai Gran’ i els serveis de fisioteràpia, psicologia i nutrició



Les inscripcions per a participar en el programa ‘Espai Gran’ i en els serveis de fisioteràpia, psicologia i nutrició organitzats per l’Ajuntament d’Almussafes ja han començat. La Regidoria de Majors del municipi reprén aquestes iniciatives, totes elles gratuïtes, amb les quals es promou l’envelliment actiu. Les persones interessades poden ampliar la informació sobre aquestes propostes i realitzar les corresponents matrícules en l’Oficina d’Atenció al Major.



La nova temporada arriba ja a tots els departaments municipals de l’Ajuntament d’Almussafes, entre els quals es troba el que s’ocupa de coordinar els projectes que s’emprenen per al col·lectiu de majors. Per a aquest grup poblacional, el consistori renova la seua aposta pel denominat Centre Integral de Majors, amb el qual l’executiu almussafeny busca intensificar la promoció de l’autonomia personal i la prevenció de la dependència de les persones d’edat avançada.



Per a potenciar les relacions socials i lluitar contra la soledat, la Regidoria liderada per l’edil Paqui Oliver planteja un curs més ‘Espai Gran’, un programa nascut en 2015 i que des de llavors ha anat creixent, tant en inscripcions com en horari, prestacions i activitats. A partir d’octubre, la iniciativa es durà a terme en la Llar dels Jubilats els dilluns, dimecres i divendres d’11 a 13 hores. Aquelles persones que ho sol·liciten podran utilitzar el servei de transport per a acudir a la infraestructura.



L’agenda per a la present temporada contempla la realització de tallers, la convocatòria de tertúlies, la celebració de festes assenyalades i les excursions culturals i d’oci, entre altres activitats. La psicòloga Flor Vidal continuarà al capdavant d’aquest programa gratuït en el qual poden participar les persones majors de 70 anys. Les inscripcions ja poden realitzar-se en l’Oficina d’Atenció al Major en el seu horari d’obertura o en el telèfon 96 178 39 91.



D’altra banda, la Regidoria de Majors manté els serveis de fisioteràpia, psicologia i nutrició, dirigits a la ciutadania major de 60 anys. El període de matrícules, que són limitades i també gratuïtes, romandrà obert del dilluns 16 al divendres 20 de setembre, de 9 a 11 hores en l’Oficina d’Atenció al Major. “L’accés a aquestes especialitats comporta un desemborsament econòmic que la ciutadania pot estalviar-se gràcies a aquest servei municipal que tenim clar que cal tractar amb afecte perquè van directament al benestar dels veïns i les veïnes”, destaca Paqui Oliver.



En les sessions de fisioteràpia es proposen rutines d’exercicis rehabilitadors adaptats a les malalties que patisquen les persones destinatàries i en les de psicologia es treballaran aspectes relacionats amb la memòria, l’autoestima i les emocions a través d’activitats pràctiques i amb una atenció especialitzada. Finalment, en la consulta de nutrició s’informarà sobre bones pràctiques per a millorar l’alimentació i millorar la qualitat de vida.