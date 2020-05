Almussafes proposa la creació d’una comissió de municipis que alberguen indústries de l’automoció

Connect on Linked in

L’alcalde, Toni González, com a integrant de la comissió de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la FEMP, planteja també una major implicació dels ajuntaments en el procés de concessió d’ajudes a les empreses del sector de l’automoció

El primer edil ha participat en la redacció del document sobre mesures econòmiques que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha remés al Govern

Almussafes, a 16 de maig de 2020. L’alcalde d’Almussafes, Toni González, advoca per una major participació de les entitats locals en el procés de reactivació industrial que es posarà en marxa amb la finalitat de superar la crisi econòmica generada pel coronavirus. Així, el primer edil ha aconseguit que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (*FEMP) incloga en el llistat que ha remés al Govern central diferents iniciatives, entre les quals es troba la proposta de creació d’una Mesa Local per a la indústria i el paper que juguen els Ajuntaments en ella i l’impuls a la creació d’una comissió de municipis que alberguen indústries del sector de l’automoció o directament relacionades amb ell per a debatre sobre com avançar en la recuperació d’este sector industrial. El president de l’executiu ha consensuat aquesta proposta amb els alcaldes de Martos (Jaén) i de Moncada i Reixach (Catalunya), ja que tots dos també compten en els seus termes municipals amb indústries de l’automoció de gran pes econòmic. Així mateix, González ha donat trasllat d’aquesta proposta a la direcció de la multinacional Ford. “Som els Ajuntaments els que coneixem de primera mà la delicada situació que travessen les nostres àrees industrials i en concret el sector de l’automòbil, un sector tractor per a l’economia espanyola, la recuperació de la qual s’ha de prioritzar perquè ha sigut el més penalitzat des de l’inici de l’estat d’alarma. Per això considere que és essencial que ens escolten i poder participar de manera directa i activa en la presa de decisions tendents a la seua recuperació”.

La crisi sanitària provocada per la Covid-19 està desembocant en una crisi econòmica que les administracions públiques volen intentar esmorteir a través de l’aprovació de diferents iniciatives que ja s’estan negociant en diferents àmbits. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) ha enviat ja al Govern del país un document amb 19 mesures extraordinàries en la redacció de les quals ha participat l’alcalde d’Almussafes, Toni González, vocal de la Comissió de Desenvolupament Econòmic i Ocupació d’aquesta institució.

Entre les aportacions del primer edil de la població al pla destaca la proposta de creació d’una comissió integrada per alcaldes i alcaldesses de les localitats en els termes municipals de les quals estiguen localitzades empreses relacionades amb la indústria automobilística, tant dedicades a l’assemblatge de vehicles com a la fabricació o distribució d’elements relacionats amb aquest sector, com és el cas d’Almussafes.

Amb la posada en funcionament d’aquest comité, les entitats locals comptem amb una eina clau que ens permeta una implicació clara i activa en el desenvolupament de les diferents mesures a adoptar per al procés de reactivació industrial que es posarà en funcionament. ‘L’automoció suposa més del 10% del PIB, aconsegueix el 9% d’ocupació a Espanya amb ocupacions directes i indirectes, és un sector vertebrador a nivell nacional i té un fort efecte tractor directe i indirecte en 24 sectors de l’economia. ‘El sector de l’automoció viu una situació d’especial gravetat propiciada, en un primer moment, per la transició ecològica i agreujada per la crisi sanitària que requereix d’ajudes directes. Requereix d’un pla de xoc puntual, conjuntural però intens, ja que d’ell depén en gran manera la reactivació econòmica del país’, postil·la el primer edil.

L’alcalde ja ha traslladat la citada proposta a la direcció de la factoria Ford i a la gerència de l’Associació d’Empresaris de Parcs i Polígons Industrials Ribera Baixa (APPI), amb els responsables dels quals, tal com recorda, “estem en permanent contacte des que entràrem a governar a través de la celebració de nombroses trobades anuals en els quals posem en comú les nostres opinions per a continuar millorant i que des de l’inici de l’estat d’alarma hem ampliat per la necessitat d’actuacions tendents a la reactivació del sector’.

El president de l’executiu, així mateix, destaca la necessitat que les Entitats de Gestió i Modernització (*EGM) de les àrees industrials (en Almussafes ja està en funcionament la del Polígon Nord i en procés de creació la del parc industrial Joan Carles I) puguen rebre ajudes per al seu estímul, una possibilitat que ja es contempla en la Llei valenciana d’Àrees Industrials, l’única existent a Espanya sobre aquesta qüestió.

En les dues reunions telemàtiques que es van convocar la setmana passada per a la preparació del document per part de la comissió de Desenvolupament Econòmic i Ús de la FEMP, González va mostrar la seua “preocupació per com es recuperarà el sector i particularment els polígons industrials d’Almussafes, sobretot sabent quina era la situació prèvia a la pandèmia”. “Cal reivindicar la necessitat de la industrial de l’automòbil que genera un gran nombre de llocs de treball i una riquesa de la qual es beneficien moltes famílies”, conclou.

Altres mesures per a la reconstrucció

Des de la FEMP sol·liciten competències pròpies per a les Entitats Locals en matèria de promoció econòmica i ocupació amb l’objectiu d’ajudar als empresaris i autònoms dels municipis, poder invertir el superàvit en polítiques de desenvolupament econòmic i ocupació, que els ajuntaments puguen posar en marxa actuacions de promoció del sector industrial per a regenerar l’ocupació i impulsar àmbits estratègics no deslocalitzables, potenciar els polígons industrials d’alta qualitat i millorar l’accessibilitat en matèria de comunicacions en tot el territori.

Impulsar els Plans d’Ocupació Locals, ampliar i millorar la formació professional, reimpulsar l’ocupació rural, fomentar el teletreball, eliminar les traves administratives per a emprenedors i PIMES i reforçar les activitats sobre seguretat i higiene en el treball són uns altres dels punts recollits en el llistat de mesures proposades per la FEMP.