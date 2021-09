Almussafes reasfalta 13.131 metres quadrats de carrers dels seus dos polígons industrials

L’IVACE sufraga la pràctica totalitat del cost de l’actuació, que s’eleva a 146.080 euros (IVA inclòs) i ja està adjudicada



La intervenció començarà en breu i es durà a terme exclusivament en caps de setmana per a no interferir en el funcionament de les empreses

El reasfaltat de carrers es reprendrà en breu a Almussafes amb l’adequació de diferents vies situades en els polígons industrials. Es tracta de 13.131 m² de superfície per la qual circulen diàriament nombrosos vehicles de gran tonatge que amb el pas del temps han anat provocant sots i desperfectes que l’Ajuntament vol esmenar per a garantir la seguretat de les persones usuàries. La intervenció, adjudicada per 146.080,28 euros a l’empresa Asfaltos y Construcciones Elsan, S. A. i finançada quasi íntegrament per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, es durà a terme els caps de setmana per a facilitar l’activitat de les empreses que operen en aquestes dues àrees.



L’Ajuntament d’Almussafes està a punt d’iniciar els treballs de reasfaltat de diferents vies de les dues àrees industrials situades en el terme municipal de la població. L’alt nombre de vehicles de gran tonatge que circulen per aquests carrers ha provocat l’aparició de sots i desperfectes que el consistori considera necessari reparar per a millorar la seguretat i el confort de les persones usuàries.



“No és la primera vegada que duem a terme aquest tipus d’actuació i, evidentment, tampoc serà l’última. El manteniment de les calçades és constant per part de l’executiu municipal almussafeny, perquè d’això depenen la seguretat de conductors, conductores i vianants, però també la competitivitat de les empreses que operen en aquests espais”, explica la primera tinenta d’Alcaldia i regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud.



En aquesta ocasió, es procedirà a l’asfaltat d’un total de 13.131 m², 8.021 m² en el Polígon Industrial Joan Carles I i 5.110 m² en el Polígon Industrial Nord. En el primer s’intervindrà en part de les avingudes de la Foia i Henry Ford i dels carrers Ponent i Canal de Crespo, mentre que en el segon els treballs abastaran el carrer Ullals pràcticament al complet i en zones parcials del carrer Venta de Ferrer.



Per a no interferir en el normal funcionament de les companyies que operen en aquests polígons, l’execució de les obres es durà a terme exclusivament els caps de setmana dins dels dos mesos establits per a completar l’actuació, adjudicada en dos lots a l’empresa Asfaltos y Construcciones Elsan, S. A. La intervenció requerirà una inversió global de 146.080,28 euros que aportarà quasi íntegrament l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).



Aquest reasfaltat comportarà la realització de diferents tasques. Es començarà amb l’escombratge i neteja de la superfície d’actuació i continuarà amb el fresat mecànic del paviment asfàltic existent, en tot l’ample del carrer i en una profunditat de 6 cm. Posteriorment es realitzarà el reg d’adherència amb emulsió asfàltica i, finalment, es col·locarà paviment d’aglomerat asfàltic amb una grossària mínima de 6 cm totalment estés i compacte, ajustant el material al nivell de les rigoles i mantenint els pendents preexistents per a proporcionar un adequat desguàs de les aigües pluvials.