Almussafes reforça en estiu els tractaments contra els insectes

Cada setmana entre abril i octubre, l’empresa concessionària del servei, Trakta, realitza les accions pertinents per a reduir la seua presència



En les últimes setmanes s’ha actuat també en zones humides del terme municipal, com el barranc o séquies

L’Ajuntament d’Almussafes redueix la presència d’insectes, principalment mosquits, en el terme municipal de la localitat gràcies als tractaments aplicats per l’empresa concessionària del servei, Trakta. Atés que amb la calor prolifera la seua presència en els espais públics, el pla desenvolupat pel consistori s’executa, sobretot, en els mesos entre abril i octubre, període en el qual les accions contra els vectors es realitzen setmanalment. Tal com afirma el regidor d’Obres i Serveis, Jaime Wic, “l’Ajuntament està preparat i no espera al fet que apareguen per a lluitar contra ells. Sense una estratègia sostinguda en el temps, com la que desenvolupem des de fa anys en el consistori, seria impossible, la situació seria incontrolable”.

Com ocorre sempre per aquestes dates, la presència dels mosquits augmenta considerablement a causa de les altes temperatures estiuenques, provocant problemes de seguretat, higiene i salubritat. Per a evitar aquesta situació, des de l’Ajuntament d’Almussafes s’implementa cada any un pla de control de plagues que inclou intervencions setmanals d’abril a octubre, 12 actuacions sectoritzades en el clavegueram i altres tres en edificis de titularitat pública. “Amb aquests treballs garantim que la ciutadania puga moure’s amb tranquil·litat i no s’exposen a riscos que poden afectar de manera greu a la seua salut”, destaca el regidor d’Obres i Serveis, Jaime Wic.

L’empresa Trakta, concessionària en la població del servei de control de plagues, que inclou també les tasques de desratització, intensifica durant aquestes setmanes les accions per a combatre espècies com els mosquits ‘rantella’ i tigre, la mosca negra i les panderoles, les espècies que més abunden en el nostre entorn. En aquest sentit, s’està actuant de manera més específica en entorns humits del terme municipal, com el barranc del Tramusser, les séquies o els xicotets llacs, on sonen acumular-se un major nombre d’exemplars. Així mateix, també s’actua amb la finalitat d’eliminar-los d’espais públics en els quals sol reunir-se la ciutadania, com els parcs i zones verdes.

“L’Ajuntament està preparat i no espera al fet que apareguen per a lluitar contra ells. Sense una estratègia sostinguda en el temps, com la que desenvolupem des de fa una dècada en el consistori, seria impossible, la situació seria incontrolable. Gràcies a aquests tractaments frenem la seua proliferació i, en conseqüència, minimitzem les molèsties que ocasiona aquest fenomen en la vida de les persones”, assenyala l’edil, qui recorda que aquest reforç de la higiene també es realitza en les àrees industrials de la població. Amb tot, es resol un problema de salut pública i s’atenen les peticions realitzades sobre aquest tema per part de la ciutadania.