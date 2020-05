Almussafes reparteix màscares i gel hidroalcohòlic a l’entrada del mercat ambulant

Connect on Linked in

L’Ajuntament ha reobert hui, dimarts 12 de maig, aquest espai comercial per a la venda d’aliments i productes de primera necessitat



Personal del consistori participa en el control de l’accés al recinte, que s’ha reubicat al Parc Central per a garantir la seguretat

Tal com es va anunciar la setmana passada, hui, dimarts 12 de maig, l’Ajuntament d’Almussafes ha reobert, després de dos mesos d’inactivitat a causa de l’estat d’alarma, el mercat ambulant de la població. Com marca el reglament aprovat pel Govern per a garantir la seguretat de les persones que intervenen en aquests, de moment tan sols poden participar els llocs dedicats a la venda d’aliments i productes de primera necessitat.



El protocol desenvolupat pel consistori per a fer efectiva eixa protecció inclou el repartiment de màscares, per als qui no la porten, i gel hidroalcohòlic per part del personal de l’Ajuntament entre les persones que accedeixen al recinte, que s’ha situat al Parc Central amb l’objectiu de controlar millor l’aforament i permetre una adequada separació entre establiments i clients. Així mateix, es recorda que el punt d’entrada s’ha ubicat al carrer Literat Azorín i el d’eixida al Passeig del Parc.



“El matí està transcorrent amb total normalitat, la clientela està respectant la normativa, esperant el seu torn en les línies pintades en el sòl i mantenint la distància amb la persona que atén els llocs, que també s’ha marcat”, destaca el regidor de Comerç i Mercat, Alex Fuentes.



Els establiments participants també han de cenyir-se a una sèrie d’indicacions per a reduir al màxim les possibilitats de contagi per coronavirus, entre les quals es troben la desinfecció freqüent de tot el material utilitzat, la separació entre empleats i entre llocs, l’obligatorietat de portar màscara i la neteja freqüent de mans. “Serem molt estrictes en això, encara que les empreses que participen són molt conscients que aquestes accions són essencials i, per tant, les estan realitzant amb la màxima diligència”, afig l’edil.