Almussafes reprén els cursos en el seu Pavelló Poliesportiu Municipal

L’Ajuntament, que mantindrà el protocol anticovid ja existent abans del tancament per la situació epidemiològica, obri el 6 d’abril un nou període d’inscripció



Les persones usuàries que van renovar la seua matrícula el trimestre anterior hauran de comunicar la seua voluntat de continuar assistint a les activitats

El pròxim dimarts 13 d’abril tornen els cursos al Pavelló Poliesportiu Municipal d’Almussafes. Les noves inscripcions es realitzaran a partir del dimarts 6 d’abril a partir de les 9 hores, tant de manera presencial com per Internet. Les persones que van renovar el trimestre anterior i desitgen continuar assistint a les classes hauran de comunicar-ho en la recepció de la infraestructura. Les activitats s’impartiran seguint la normativa establida per les autoritats sanitàries. “Quan vam veure que la situació s’havia estabilitzat vam posar la maquinària en marxa per a tornar a oferir la possibilitat de practicar esport en el pavelló, perquè l’exercici físic és qualitat de vida i salut”, afirma el regidor d’Esports, Pau Bosch.



El Departament de Salut Pública de la Generalitat Valenciana va informar ahir, dimecres 31 de març, a l’Ajuntament d’Almussafes que la localitat continua amb una incidència acumulada de zero casos per cada 100.000 habitants els últims 14 dies, la qual cosa ha obert la porta a la reobertura gradual i controlada de les diferents instal·lacions públiques.



D’aquesta manera, el dimarts 13 d’abril començaran a impartir-se de nou els cursos del Pavelló Poliesportiu Municipal, per al que el consistori ha posat en marxa un nou procés d’inscripció que s’iniciarà el pròxim dimarts 6 d’abril a les 9 hores. Com sol ser habitual, aquestes matriculacions començaran a les 9 hores i podran realitzar-se tant de manera presencial en la recepció d’aquesta infraestructura com per Internet, a través de Serviweb.



“Quan vam veure que la situació s’havia estabilitzat vam posar la maquinària en marxa per a tornar a oferir la possibilitat de practicar esport en el pavelló, perquè l’exercici físic és qualitat de vida i salut. Des de l’Ajuntament volem brindar a la ciutadania una alternativa més per a dur a terme aquestes activitats, amb les quals està comprovat que millora el nostre present, però sobretot el nostre futur”, destaca el regidor d’Esports, Pau Bosch.



Aquelles persones usuàries que van dur a terme la renovació del trimestre anterior hauran de comunicar en la mateixa recepció, i en l’horari d’atenció de l’edifici, la seua voluntat de continuar assistint a les activitats en les quals estan matriculats o matriculades. D’aquesta manera, tal com es recorda des del Departament d’Esports, es podran organitzar millor els nous grups.



Protocol anticovid

L’activitat es reprendrà seguint la normativa establida per les autoritats sanitàries respecte a la pràctica esportiva, que inclou totes les mesures que ja s’aplicaven en el Pavelló des que va començar l’actual temporada 2020-2021 i l’obligatorietat de l’ús de la màscara per a l’assistència a les classes, també a l’interior, directriu que suposa l’única novetat.



Continuen en vigor la creació de grups reduïts, la desinfecció de soles de sabates i mans en l’entrada de la instal·lació, la distància social, la higienització del material utilitzat durant les sessions i l’establiment de vies d’entrada i eixida marcades i a la vista de les persones usuàries.