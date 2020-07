Almussafes, única localitat de la Comunitat Valenciana que posa a la disposició de la ciutadania cadires de plàstic en espais públics

La població compta amb al voltant de 2.000 unitats, de les quals 400 estaven repartides en les zones verdes fins a la declaració de l’estat d’alarma



L’Ajuntament encarrega la fabricació de 12 gàbies autoapilables per a facilitar el seu trasllat i optimitzar l’espai que ocupen en el magatzem municipal



Amb l’encàrrec de 12 gàbies per a guardar i traslladar les cadires de plàstic que habitualment estan a l’abast de la ciutadania en els espais públics d’Almussafes, l’Ajuntament reafirma la seua aposta per aquesta iniciativa creada en 1998 i amb la qual es busca fomentar les relacions entre la ciutadania. Aquests elements, fabricats en ferro galvanitzat, costaran 5.580 euros + IVA i permetran estalviar temps en el transport i espai en el magatzem municipal en el qual es guarden. A pesar que aquestes cadires han sigut retirades temporalment per la pandèmia, el consistori reafirma la seua aposta per aquest servei, que requereix una inversió anual d’al voltant de 12.000 euros. “Les persones que ens visiten s’estranyen perquè no és habitual que estiguen al seu abast per a asseure’s i fer un alt en el seu camí o per a gaudir d’una xarrada agradable en companyia d’amistats i veïnat. Els beneficis són múltiples i per això seguiran presents”, anuncia la regidora d’Urbanisme i Medi Ambient, Davinia Calatayud.



Formen part del paisatge urbà almussafeny des de 1998 i amb el pas del temps s’han convertit en tot un símbol associat a l’oci, les festes i a les trobades amistoses i veïnals. Les cadires blanques que habitualment poblen els espais públics d’Almussafes formen part de la fisonomia del municipi, a pesar que hagen hagut de ser retirades després de la declaració de l’estat d’alarma amb l’objectiu d’evitar tota font de contagi per coronavirus. Aquesta circumstància momentània provocada per la pandèmia no suposarà la fi de l’aposta de l’executiu local per aquesta eina social creada per a fomentar les relacions entre la ciutadania.



La prova és que l’Ajuntament ha encarregat la fabricació de 12 gàbies autoapilables per a facilitar el seu trasllat i reduir al màxim l’espai que ocupen en el magatzem municipal. Es tracta d’unes estructures de ferro galvanitzat que permetran agrupar les cadires en conjunts de 80 i en les quals s’invertiran 5.580 euros (més IVA) de fons propis. L’empresa encarregada del seu assemblatge és Fran & Mi, el propietari de la qual és de la localitat. “La gestió d’aquests seients, en circumstàncies normals, és constant, perquè no sols s’utilitzen durant el temps lliure perquè la gent es reunisca en xicotets grups, sinó que serveixen per a l’establiment de patis de butaques en actes públics en els quals arribem a reunir a més d’un miler de persones. Per eixe motiu era necessari idear un sistema que estalviara temps i espai”, explica ‘edil, Davinia Calatayud.



El manteniment de les 2.000 cadires amb les quals compta el consistori, de les quals 400 solen estar distribuïdes en parcs i zones verdes i la resta s’utilitzen per a actes públics, requereix una inversió anual que ronda els 12.000 euros anuals. Enguany, a causa de les mesures implementades per a frenar l’expansió del Covid-19, s’han hagut de guardar. “Aquesta retirada és provisional, perquè la nostra intenció és continuar apostant per aquesta eina que ens permet fomentar les relacions entre la ciutadania. Crec que aquestes cadires ja formen part de la fisonomia d’Almussafes. Les persones que ens visiten s’estranyen perquè no és habitual que estiguen al seu abast per a asseure’s i fer un alt en el seu camí o per a gaudir d’una xarrada agradable en companyia d’amistats i veïnat. Els beneficis són múltiples i per això seguiran presents. Només demanem que les cuiden” conclou la regidora.