Als reis demanem salut sobretot, però i que més?

Arriba per fi la nit més esperada de Nadal, la nit de Reis, Melcior , Gaspar i Baltasar estan acabant de carregar de totes les peticions dels més menuts de la casa



Una nit per anar al llit prompte sense oblidar deixar preparades les galetes i la llet per als Mags que recordem que arriben des d’Orient i han de fer un llarg viatge per totes les cases dels xiquets del món



En temps de pandèmia, la petició més comuna evidentment és la salut, però els xiquets, són xiquets!



Melcior, Gaspar i Baltasar han volgut destacar en comunicat que cap xiquet patisca per encara que estiguen confinats, o recuperant-se en un hospital ells són màgics i arribaran a tots els llocs sense problema