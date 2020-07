Alumnes de Carlet i la Pobla Llarga triomfen en la 18a edició dels Premis de Poesia i Narrativa Vicente Andrés Estellés de Benimodo

Ja es coneixen als guanyadors i guanyadores de la dihuitena edició dels Premis de Poesia i Narrativa curta en valencià Vicente Andrés Estellés, afavorits per l’Ajuntament de Benimodo que dirigeix Paco Teruel. L’atípica celebració dels premis ha resistit el terratrémol de la pandèmia del Covid-19, que tant esdeveniments culturals ha anul·lat i ho ha solucionat allargant el seu període de lliurament d’obres, la qual cosa ha afavorit la participació, amb més d’un centenar de treballs. La guanyadora en la modalitat de poesia ha resultat Martina Gil Ferrer, de l’IES Pere d’Esplugues de la Pobla Llarga, amb la seua obra “Una nit plujosa d’abril”. Va ser segona Vincenta Raducan, de l’IES Eduardo Primo Marqués de Carlet, amb el treball “El clarobscur del cor”. Va completar el podi Marttina Breittmayer Díaz amb “Ja no estàs”. Estudia en l’IES Hort de Feliu d’Alginet. El jurat també ha proposada, donada la seua qualitat, la publicació de les obres de Marta Cardosa González (de l’IES 9 d’Octubre de Carlet), Julio Rivera Biosca (del Col·legi La Puríssima d’Alzira) i Andrea Benedito Álvarez, també d’aquest centre.

Per part seua, en la modalitat de narrativa es va imposar Helena Martí Valero amb la seua obra “Si tancs els ulls”. És de l’IES 9 d’Octubre de Carlet. Han completat el podi Mercé Madramay Pasqual de l’IES Els Èvols de l’Alcúdia amb “Era una vegada, la història que no conten” i Carmen Llorens Hueso de l’IES Eduardo Primo Marqués de Carlet amb “El món de Blai”. Es dóna la circumstància que les sis primeres classificades en les dues categories han resultat dones. El jurat també ha proposat la publicació dels treballs de Laura Fargueta Pelufo d’Alzira, Paula Mondéjar González de Carlet i Alba Crespo Martínez també de Carlet.

Finalment, l’obra guanyadora del Premi Didín Puig va ser “El món dónes de la finestra”, escrita per Pau Peris Pastos, de l’IES Eduardo Primo Marqués de Carlet.

Podia participar alumnat del segon cicle de l’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de tots els instituts de la Ribera. Els premis estipulats per l’Ajuntament de Benimodo se situen en els 500 euros per als primers classificats en les dues opcions disponibles (narrativa curta i poesia), 300 euros per al segon i 200 per al tercer. El Premi Didín Puig està dotat amb 300 euros. El tribunal estava compost per Enric Ramiro Roca com a president i Vicent Climent i Ernest Llorca com a vocals; actuant com a assessors, a petició de l’alcalde de Benimodo, Paco Teruel; el cronista oficial de la població, Rafael López *Andrada; i la funcionària Elena Mendoza Miravalls.

El cartell ha sigut obra de Vicent Machí Álvarez, artista local que malgrat la seua joventut ha realitzat nombroses exposicions tant individuals com col·lectives i està en possessió d’importants premis i esments pel seu treball.