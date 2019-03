Alumnes de l’IES 25 d’Abril d’Alfafar viatgen a França d’intercanvi cultural

Print This Post

Un total de 42 alumnes d’Alfafar, Benetússer i Silla participen en aquest projecte que consisteix en una estada d’una setmana al país veí.

L’acció es realitza amb el col·legi Jean Lartaut, situat a la ciutat francesa de Jarnac.

El departament de francés de l’IES 25 d’Abril d’Alfafar ha coordinat un projecte de col·laboració entre tres instituts de poblacions de la comarca de L’Horta Sud amb el collège Jean Lartaut, de Jarnac, a França. L’acció, que consisteix en un intercanvi cultural, compta amb la participació de 42 alumnes: 12 de l’IES 25 d’Abril d’Alfafar, 11 d’IES María Carbonell de Benetússer i 19 de l’IES Enric Valor de Silla.

Dijous passat 21 de març, els estudiants van marxar a Jarnac per a realitzar una estada d’una setmana amb alumnes francesos i aprendre l’idioma gràcies a la immersió lingüística. Cadascun ha sigut acollit per una família francesa amb la qual conviurà i aprendrà a comunicar-se durant aquesta setmana. Segons el coordinador d’aquest intercanvi, Cristian Lesaec, “es tracta d’una experiència que no solament està enfocada a millorar les seues habilitats comunicatives en francés, sinó que també els permetrà fer noves amistats, conéixer un altre país i una altra cultura”.

Els alumnes de L’Horta Sud estan acudint a classe cada dia, al costat del seu corresponent company francés, on també duen a terme una sèrie d’activitats pensades per a la seua integració. No solament visitaran Jarnac, sinó que també estan recorrent altres destinacions i realitzant diferents activitats. Entre elles, la visita al museu del còmic de Angoulême, al museu de Cognac, a la ciutat de Paris o gaudir d’un dia al parc temàtic Disneyland de la capital francesa.

En el marc d’aquest projecte, durant el mes de maig seran els estudiants francesos els qui visiten València i coneguen de mà dels nostres alumnes la cultura i l’idioma del nostre país.