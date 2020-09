Alumni UV enceta l’activitat postpandèmia amb dues visites guiades gratuïtes a la València republicana

Print This Post

La ruta, el pròxim 26 de setembre, s’emmarca dins de la programació cultural d’Alumni Comparteix, una iniciativa dirigida pels mateixos membres del col·lectiu

El col·lectiu Alumni UV reprén aquest mes la programació cultural amb dues visites guiades gratuïtes a la València republicana el pròxim 26 de setembre. Aquesta serà la primera activitat postpandèmia organitzada pel col·lectiu d’amics i antics alumnes de la Universitat, en el marc del programa Alumni Comparteix.

La ruta ‘València republicana’, conduïda per l’Alumni José María Azcárraga (biòleg i professor jubilat de Ciències Experimentals i Socials), es presenta com a “una proposta per a l’observació i la reflexió sobre fets que van succeir a uns llocs concrets”, assenyala.

Azcárraga explica que es tracta d’una ruta “amb connotacions arqueològiques que utilitza els vestigis materials i desenterra les històries que romanen ocultes en ells, i que reivindica la protecció activa d’un patrimoni oblidat que, fins fa poc, mancava de la més mínima senyalització”.

Així, el recorregut que proposa el professor de Biologia és un d’entre els “molts que es podrien dibuixar sobre el plànol de la ciutat”, però que se centrarà en 22 edificis i espais rellevants durant la Segona República. “Hi ha un major nombre de parades que atenen el període bèl·lic i, dins d’aquest, l’any en què València va ser capital de l’Estat –de novembre del 36 a octubre del 37–. No obstant això, no s’obliden altres espais i fets destacats que van produir-se a partir de la proclamació de la República en 1931”, explica.

En aquest sentit, s’ha elaborat un itinerari divers que recull les diferents temàtiques rellevants del període republicà. “Per això s’han buscat llocs relacionats amb la vida quotidiana, l’educació, la vida política, la capitalitat de la ciutat, l’arquitectura, la guerra i la cultura”, conclou.

Totes dues visites s’emmarquen dins del programa Alumni Comparteix (https://www.uv.es/fundacio-general-alumniuv/ca/activitats-tallers/alumni-comparteix.html), una iniciativa d’Alumni UV que pretén crear sinergies entre els membres del col·lectiu i que aquelles persones que ho desitgen puguen compartir la seua experiència en temes claus, també amb la societat valenciana, aprofitant el vincle que uneix els membres com a antics alumnes i amics de la Universitat per a continuar creixent personalment i professionalment.