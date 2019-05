Alzira acollirà el Dia de la ONCE.

Print This Post

Al voltant de 700 persones de l’organització gaudiran d’una jornada de cultura, oci i diversió.

La ciutat d’Alzira acollirà la celebració del dia de l’Organització Nacional de Cecs d’Espanya. Diego Gómez, Enrique Llin i Miguel Ibor han presentat els actes i les activitats que tindran lloc el dia commemoratiu.

A la jornada es podrà gaudir de diverses activitats relacionades amb la Cultura d’Alzira i del Paratge natural de la Murta.

Tant per a l’Ajuntament d’Alzira com per als membres de l’ONCE celebrar aquest dia és molt important.

La celebració continuarà amb l’actuació del Grup Samaruc Teatre al Gran Teatre el 5 de juny i amb una exhibició de gossos guia el 7 de juny. Amb aquesta iniciativa es pretén fer visible l’esforç que durant més de 80 anys es va realitzant per la inclusió de les persones amb discapacitat.