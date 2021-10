Alzira aconsegueix 1,3 milions per reduïr l’atur per baix de les 4.000 persones

Print This Post

Els programes EMPUJU i ECOVID ajudaran a Alzira a baixar el seu número d’aturats per baix dels 4.000 amb 1,3 milions

L’Ajuntament d’Alzira contractarà durant un any més de 60 persones en situació d’atur per a treballar en els diferents departaments municipals, mitjançant els programes de foment de l’ocupació EMPUJU i ECOVID de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació. Les contractacions són finançades pel Fons Social Europeu a través de la Generalitat.

És una dotació d’1,3 milions d’euros a través de Labora. Després de la ciutat de València, Alzira és la segona ciutat que més ajuda rebrà per a la contractació de persones aturades.

La perspectiva de l’Ajuntament d’Alzira és que, amb estos programes i amb els que han demanat de la convocatòria Avalem per a fer tallers d’ocupació, es puga reduir els índex d’atur de la ciutat per baix dels 4.000 aturats.

En el cas del programa de foment d’ocupació ECOVID, l’objectiu és la contractació de persones desocupades, d’almenys 30 anys, per entitats locals, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana (Avalem Experiència Plus). L’import concedit a l’Ajuntament d’Alzira per a desenvolupar este programa és de 742.478 euros.

D’altra banda, el programa EMPUJU està dirigit a la contractació de persones desocupades, menors de 30 anys, per entitats locals, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana. L’import concedit a l’Ajuntament d’Alzira per a dur a terme el programa EMPUJU és de 561.920,28 euros.

Estes contractacions es finançaran amb càrrec al Programa Operatiu FSE 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de donar suport a l’accés al mercat de treball, la creació de llocs de treball i l’ocupació de qualitat, així com el manteniment d’ocupació, inclòs el juvenil, i el suport als treballadors per compte d’altre i als emprenedors.

Les persones destinatàries finals d’estes ajudes són les persones desocupades que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat, condició