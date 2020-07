Alzira aconseguix el distintiu de turisme responsable

Connect on Linked in

La Tourist Info d’Alzira, depenent de la Regidoria de Turisme, ha sigut distingida per la Secretaria d’Estat de Turisme, per haver seguit les guies de mesures per a la reducció del contagi per la Covid-19 en el sector turístic, les úniques acreditades pel Ministeri de Sanitat.



Les guies contenen especificacions de servici, neteja i desinfecció, manteniment i gestió del risc per als diversos subsectors del sector turístic.



L’Ajuntament d’Alzira, des del primer moment, ha respectat i complit amb totes les normes de seguretat i higiene en els seus establiments, seguint les recomanacions de la guia i creant un entorn segur en la Tourist Info, no només per als que la visiten, també per als treballadors. El segell és personal i intransferible i caldrà renovar-lo cada any.



En l’elaboració de la guia han participat comunitats autònomes, FEMP, els agents socials, les associacions de cada subsector, experts participants en els grups de treball i l’Associació Espanyola de Servicis de Prevenció Laboral (AESPLA), coordinats per l’Institut de Qualitat Turística, entitat a la qual la Secretaria d’Estat de Turisme ha encomanat esta tasca.



Per a la regidora de Turisme, Isabel Aguilar: “este reconeixement significa que des del primer moment Alzira ha sigut cautelosa i estricta en l’aplicació de les mesures per tal de combatre la propagació de la pandèmia, per la qual cosa ens alegrem i ens marquem com a objectiu seguir tenint molta cura, però sense descuidar la promoció de tots els elements patrimonials i naturals de la nostra ciutat”.