Alzira acorda la devolució dels abonaments als usuaris de la Piscina Coberta Municipal, que ascendix a 83.694 euros

Des de la Regidoria d’Esports i per tal de compensar els usuaris es farà la devolució dels servicis no disfrutats i que ascendixen a un total de 83.694 euros, a distribuir proporcionalment entre les distintes modalitats de les instal·lacions de la piscina: abonats, usuaris de cursos de natació, usuaris d’activitats en sec, i usuaris de l’escola de pàdel Venècia.



Fernando Pascual, regidor d’Esports, ha manifestat que “la devolució comprén el període entre el 13 de març i el 31 de juliol, ja que com que no es pot oferir el servici als usuaris des de l’àrea d’Esports s’ha pres la decisió de fer-los l’abonament del que tenien contractat”.



És la manera de compensar els usuaris per les molèsties ocasionades pel forçós tancament de les instal·lacions esportives a causa de la Covid-19.



“A Alzira, i des de la Regidoria d’Esports, tenim com a prioritat afavorir la pràctica esportiva i per això no hem dubtat a fer costat als usuaris”, segons el regidor.



Tots els servicis que s’han anat obrint al llarg d’estes setmanes de desescalada compten amb totes les mesures de seguretat i restriccions marcades pel Ministeri de Sanitat per tal de vetlar per la seguretat de totes i tots, alhora que afavorir l’activitat física.