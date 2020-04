Alzira ajorna el pagament de tributs i taxes municipals a partir del 15 de juny

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira ajorna el pagament de tributs a partir del 15 de juny. D’esta manera, cap ciutadà haurà d’abonar cap impost ni taxa fins a eixa data, on s’espera que la situació econòmica de la ciutat haja millorat.

A més, l’Ajuntament es bolca en els serveis socials posant a disposició de les persones algunes partides pressupostàries que es modificaran en funció de les necessitats de la ciutadania.

“Este equip de govern ha pres la decisió de no passar cap rebut de tributs o taxes fins després del 15 de juny. D’esta manera, els rebuts domiciliats de l’IBI es passaran a partir del dia 15 i els no domiciliats tindran fins al 30, com ja es va anunciar la setmana passada. Entenem que la situació és extraordinària i per tant hem decidit que la ciutadania no es preocupe. Revisarem partides pressupostàries i recursos propis i extraordinaris que es puguen destinar per a atendre l’emergència sanitària”, assegura el regidor de Serveis Socials, Albert Furió.

La prioritat de l’Ajuntament d’Alzira és garantir l’atenció social i rescatar les persones que més estan patint les conseqüències de la crisi sanitària, especialment les persones majors i famílies més vulnerables.

D’altra banda, no podem oblidar que esta situació està desembocant en una crisi econòmica, i per tant, es posa a disposició dels sectors econòmics de la ciutat, de manera que es compromet a revisar les partides pressupostàries tant de recursos propis com extraordinaris per centralitzar-los a pal·liar esta situació.