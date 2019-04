Alzira celebra, el 6 d’abril, la IV Trobada de Consells de Participació Infantil de Municipis Valencians que són Amics de la Infància

Print This Post

El regidor d’Educació i Infància, Pepe Grau, s’ha reunit en els últims dies amb el Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes per tal d’ultimar els preparatius de la IV Trobada de Consells de Participació Infantil de València que se celebrarà el pròxim 6 d’abril a Alzira.

L’edil coincidix amb els estudiants i docents que l’objectiu d’esta trobada és sensibilitzar i fomentar l’aprenentatge a l’alumnat en matèria de drets i deures dels xiquets i les xiquetes. Recordem que Alzira és una Ciutat Amiga de la Infància (CAI) des de l’any 2004 i ha anat renovant el seu segell fins ara. Aleshores, és important posar en valor la feina i dedicació de tots els xiquets i xiquetes del Consell Municipal, respectar les seues decisions i escoltar els seus precs i projectes. Esta trobada és una bona ocasió per donar-los suport i puguen d’acomplir amb el seus propòsits.

Dins del calendari programat per a la jornada de la IV Trobada de Consells de Participació Infantil s’han organitzat activitats destinades a promoure la reflexió d’aspectes com la discriminació, la violència, la diversitat funcional, la llibertat d’expressió i la igualtat, entre altres qüestions, totes interessants i participatives, que s’iniciaran el dissabte 6 d’abril a partir de les 09.00 hores, a la Casa de la Cultura, amb la presentació de tots els consells i la seua representació municipal. Tots portaran a terme diverses activitats per grups i lliures durant la jornada en la Casa de la Cultura i La Gallera, que finalitzarà a les 17.15 hores.