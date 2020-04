Alzira celebra les “XXVIII Jornades d’Exaltació del Tambor i del Bombo”des de casa

Print This Post

La “Tamborada” d’Alzira està declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, des de novembre de 2018.

L’actual situació de confinament no va a ser obstacle perquè Alzira celebre les “XXVIII Jornades d’Exaltació del Tambor i del Bombo”, del dissabte 25 d’abril, encara que adaptant-se a les circumstàncies. Des de la Regidoria de Patrimoni Cultural i la Junta de Germandats i Confraries, s’han articulat una sèrie d’activitats per tal d’involucrar a la ciutadania a mostrar a través de les xarxes socials la passió i intensitat amb que es viuen estes jornades a la ciutat d’Alzira.



Isabel Aguilar, com a regidora de l’àrea de Patrimoni Cultural, i Vicent Fàbregues, com a president de la Junta de Germandats i Confraries, s’han coordinat amb Àngela Alfonso, directora de la Banda de Tambors d’Alzira, per tal de dissenyar les accions que de manera excepcional s’han de realitzar enguany.