Alzira celebra set campus esportius amb la participació de més de 600 xiquets i xiquetes

La Regidoria d’Esports ha donat llum verda per a la realització, al llarg d’estes pròximes setmanes, de set campus esportius que es realitzaran en diverses instal·lacions esportives i que afavorira la pràctica de diverses disciplines esportives de més de 600 xiquets i xiquetes d’Alzira.

El dilluns 28 de juny la Unió Esportiva Alzira donarà inici el campus de futbol en el camp d’Esports Venècia i la piscina d’estiu que es prolongarà fins al 9 de juliol.

El mateix dia i, també, fins al 9 de juliol es celebrarà el campus del club Nou Bàsquet al pavelló esportiu Pérez Puig.

El Club Atletisme Ricksporteam Alzira utilitzarà les instal·lacions de Venècia i la piscina d’estiu per a realitzar el campus entre el 28 de juny i el 20 de juliol.

Un campus de tecnificació i de porters és la proposta del Club Ciutat d’Alzira, entre el 28 de juny i el 2 de juliol, en la Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar i la piscina d’estiu.

Al llarg del mes de juliol està previst el campus del Club de Pilota Valenciana en les instal·lacions de Venècia, el trinquet i la piscina d’estiu, organitzat pel Club de Pilota Valenciana d’Alzira.

Altre campus se celebrarà del 5 al 22 de juliol en el tatami municipal. Curs intensiu de combat de Taekwondo organitzat pel Club Taekwondo Fenix Xim-Jo Alzira.

Per últim fer referència al campus del Club Futbol Sala que utilitzara les instal·lacions escolars de l’Ausiàs March, entre el 28 de juny i el 16 de juliol.

«Alzira ha experimentat en els últims anys un considerable augment en la celebració de campus esportius, cosa que corrobora l’interés dels més menuts en la pràctica de l’esport i que propicia que els xiquets i les xiquetes gaudiran a diari d’activitats esportives que contribuixen al foment de valors com poden ser: el respecte, la solidaritat i la competició sana», segons ha manifestat Fernando Pascual, regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira.

Des de que el coronavirus va irrompre en les nostres vides, les mesures per tal de protegir la nostra salut han estat una constant i, com no podria ser d’altra forma, es continuaran aplicant en la realització dels campus esportius.