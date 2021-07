Alzira celebrarà en setembre la I Fira de l’Esport

Connect on Linked in

Alzira organitzarà la I Fira de l’Esport després de l’estiu, on es pretén que els clubs alzirenys, com centres esportius i comerços especialitzats puguen exposar la seua activitat i siga un reclam per a la pràctica de l’esport.



Vint clubs ja han confirmat la seua participació el proper 18 de setembre. La fira es realitzarà a la plaça Major de 9 a 14 hores on es muntaran estands perquè els visitants puguen conéixer la realitat de cada club i la seua oferta esportiva. A més hi haurà exhibicions dels clubs de judo, taekwondo, halterofília, tenis taula i pilota valenciana.



El regidor d’Esports, Fernando Pascual ha manifestat que “Alzira és una ciutat d’esportistes i on es practiquen 36 disciplines esportives, és per això que naix esta iniciativa on es farà valdre el teixit esportiu de la nostra ciutat i aprofite per animar a participar d’ella. Es tracta d’una oportunitat única per iniciar o millorar la pràctica d’un esport”.