Alzira comença el tràmit per a les ajudes del Pla Resisteix Ajuntaments a autònoms i microempreses de la ciutat

Suposa la posada en marxa de 1.1 M€ entre els sectors més afectats per la pandèmia detallats al Decret Llei

Les ajudes es podran sol·licitar a partir de la segona setmana de febrer a la seu electrònica de l’ajuntament

Ajudes per a despeses corrents de 2000 € per autònom o microempresa i 200 € per treballador

L’Ajuntament d’Alzira ja ha comunicat a la Generalitat l’acord municipal d’acceptació de les ajudes del Pla Resisteix Ajuntaments i compromís d’aportar l’import de 172.499 euros, de participació municipal. Les conegudes com Ajudes Parèntesi d’Alzira estan dotades amb 1.149.992 €, aportats en un 62,5% per la Generalitat, en un 22,5% per les Diputacions Provincials, i en el 15% restant, per l’Ajuntament.



Una vegada acceptada l’ajuda, l’Ajuntament publicarà les bases esta mateixa setmana. Està previst que a partir de la setmana que ve setmana ja es puguen presentar les sol·licituds per part dels interessats mitjançant la seu electrònica municipal des de l’apartat Tramita des de casa.

“La intenció és poder accelerar el tràmit municipal de manera que el pagament a les persones afectades, autònoms o microempreses de les activitats indicades per la Generalitat, es puga fer efectiu tan prompte com siga possible. La nostra intenció és que dins del mes de febrer es comence a pagar” Ha explicat l’alcalde, Diego Gómez.

Segons el que determina l’annex 2 del Decret Llei 1/2021, les ajudes es destinen als els sectors més afectats por la COVID 19, com l’hoteleria i els allotjaments turístics, l’hostaleria i la restauració, les activitats turístiques (com ara agències de viatge, operadors turístics o serveis de reserva) i les activitats artístiques i d’oci (com ara les arts escèniques, la gestió de sales d’espectacles, els gimnasos, els parcs d’atraccions o les ludoteques).



Les ajudes, dirigides a cobrir despeses corrents des d’abril de 2020, tenen una quantitat fixa de 2.000€ per cada persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores i d’una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i persones treballadores autònomes.



La participació en el present Pla (Resisteix Ajuntaments) serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administració o ens públics o privats nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el present decret llei. Aquesta compatibilitat estarà condicionada al fet que l’import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb unes altres, no supere el cost de l’activitat subvencionada.

Pla Resisteix: Quatre blocs d’ajudes

La Generalitat presentava la passada setmana el pla Resisteix, per a la reactivació urgent dels sectors més afectats per la COVID-19. El pla de xoc s’articula en quatre blocs:

Fons de Cooperació COVID-19 ( Resisteix Ajuntaments ), acordat amb diputacions i ajuntaments, que ascendeix a 127 milions d’euros. Publicades al DOCV. Decret Llei 1/2021. S’amplia també amb ajudes a l’artesania o a altres sectors vinculats a la festa que estan patint, en gran manera, les conseqüències de la pandèmia.

), acordat amb diputacions i ajuntaments, que ascendeix a 127 milions d’euros. Publicades al DOCV. Decret Llei 1/2021. S’amplia també amb ajudes a l’artesania o a altres sectors vinculats a la festa que estan patint, en gran manera, les conseqüències de la pandèmia. Ajudes directes a empreses, autònoms : 80 milions d’euros d’ajudes directes de la Generalitat dirigides a bonificar fins al 100 % les quotes a la Seguretat Social (Tramita Labora del 4 al 17 de febrer) i ajudes per a treballadors afectats per ERTO , 17 milions d’euros (Transferència directa als afectats). Publicades al Decret Llei 2/2021

: 80 milions d’euros d’ajudes directes de la Generalitat dirigides a bonificar fins al 100 % les quotes a la (Tramita Labora del 4 al 17 de febrer) i ajudes per a treballadors afectats , 17 milions d’euros (Transferència directa als afectats). Publicades al Decret Llei 2/2021 Ajudes específiques per a sectors amb un perjudici sostingut durant tota la pandèmia, amb 8 milions d’euros; pel tancament total de la seua activitat o per la reducció dràstica dels ingressos. Activitats de l’oci i l’entreteniment.

durant tota la pandèmia, amb 8 milions d’euros; pel tancament total de la seua activitat o per la reducció dràstica dels ingressos. Activitats de l’oci i l’entreteniment. Instruments financers nous de l’Institut Valencià de Finances (IVF): 50 milions d’euros per a préstecs bonificats de fins a 750.000 euros per a les empreses vinculades a l’oci, l’allotjament i la restauració i activitats connexes i 50 milions d’euros més, per a una línia per a préstecs participatius, de fins a 800.000 euros.

Cal destacar que estes ajudes no tindran un caràcter excloent, per la qual cosa una mateixa empresa o autònom podrà optar a més d’una prestació de les que s’inclouen en el pla Resisteix, amb l’objectiu que tinguen un impacte real en tot el territori i responguen realment a les necessitats de les diferents realitats productives que es donen dins de cada sector.