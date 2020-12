Alzira commemora l’entrada del Rei En Jaume a la ciutat amb un senzill acte

Print This Post

On s’ha llegit la proposta de concessió d’Insígnies d’Or amb l’Escut de la ciutat d’Alzira

El dia 30 de desembre de 1242, Alzira va passar a formar part del món cristià,

gràcies a la reconquesta duta a terme pel Rei Jaume I, incorporant-la de nou a la civilització cristiana.

Per a commemorar l’entrada del Rei En Jaume a la ciutat d’Alzira s’ha celebrat un senzill acte institucional, pel fet que el Ple Institucional de lliurament de les insígnies no s’ha pogut celebrar de la manera habitual per la situació sanitària.

Victor Almonacid, secretaria de l’Ajuntament d’Alzira ha llegit la proposta de concessió d’Insígnies d’Or amb l’Escut de la ciutat d’Alzira per a l’any concedides a l’Àrea de Salut Pública de la Ribera en la modalitat d’Humanisme, a la Pirotècnia Crespo en Activitats Empresarials, a MªDolores Tomás Calatayud en Cultura i al Col·legi d’Advocats d’Alzira en Activitats Diverses.

Quan les condicions sanitàries ho permeten i es puga celebrar el Ple Institucional de lliurament de les insígnies d’Or els guardonats d’enguany rebran l’homenatge que mereixen pel seu treball i recolzament a la ciutat d’Alzira.