Alzira completa el cartell dels concerts de Sant Bernat amb La Oreja de Van Gogh i l’alacantina Samantha de OT

Tributs a Sabina i Camilo Sesto, La Tribu o la Piccolíssima Serenade entre la resta d’actuacions

L’aforament al recinte firal serà de 2000 persones

Tal i com ja es va anunciar el passat 26 de maig, el grup alzireny La Fúmiga és el plat fort per al dia de Sant Bernat, tot i que no estaran sols perquè es confirma que la jove Samantha Gilabert (OT) actuarà junt als alzirenys. Divendres 23 de juliol, al recinte firal ens presentaran el tema Ja no fa mal en el que col·laboren i que en pocs dies ha aconseguit arribar al numero 1 d’iTunes en tota Espanya.

El recinte firal també serà escenari del concert de La Oreja de Van Gogh, que actuarà el dissabte 24 i de l’actuació de l’orquestra La Tribu amb l’espectacle Con mucho gusto que rememora la gira d’El gusto es nuestro protagonitzada per Ana Belen, Victor Manuel, Joan Manuel Serrat i Miquel Ríos.

“Hem mantes el nostre compromís professional amb els artistes que en 2020 anaven a oferir els seus espectacles a la nostra ciutat. La nostra intenció ha estat sempre poder oferir els concerts i activitats que vam haver d’ajornar a causa de la pandèmia” ha explicat el regidor de Festes, Xavi Pérez.

El camp d’esports Venècia és el lloc escollit per encetar els concerts el dimecres 21 amb l’espectacle 500 noches, tributo a Sabina. El cartell es completa a la plaça Major on podrem gaudir del musical juvenil Dando la nota, l’espectacle Divos i Divinas, el tribut a Camilo Sesto amb els millors temes de l’artista valencià i Piccolissima Serenade de les orquestres Serenade i La Prometida.

Cal dir que totes les activitats s’adaptaran a la normativa COVID i algunes d’elles com les orquestres, han modificat el format per a fer un espectacle amb el públic assegut. D’acord amb la normativa sanitària, l’aforament al recinte firal serà per a 2000 persones. Pròximament es comunicarà tota la informació respecte a la venda d’entrades o recollida d’invitacions.

DIMECRES, 21 DE JULIOL

– 500 NOCHES. TRIBUTO A SABINA. Un espectacle que recrea els millors temes d’este polifacètic artista. Preu 3€. Camp d’Esports de Venècia. A les 22.30 hores.

– DANDO LA NOTA, EL MUSICAL. Un espectacle amb música en directe i amb una gran varietat d’actuacions. Plaça Major, a les 22.30 hores.

DIJOUS, 22 DE JULIOL

– Divos i Divinas. Un espectacle amb cançons de diverses èpoques i amb uns i unes intèrprets de primer nivell. Plaça Major a les 22.30 hores.

– La Tribu, amb CON MUCHO GUSTO. Un espectacle musical que rememora la famosa gira El Gusto es nuestro. Músics ens directe. Recinte Firal, a les 23.00 hores.

DIVENDRES, 23 DE JULIOL

– CAMILO SUPERSTAR. Espectacle musical que ens du les millors cançons d’este internacional artista. Plaça Major, a les 22.30 hores.

– SHAMANTA I LA FÚMIGA. Actuació de l’artista valenciana i del grup d’Alzira La Fúmiga, un dels més importants al panorama musical actual. Preu 8€. Recinte Firal, a les 23.00 hores.

DISSABTE, 24 DE JULIOL

– PICCOLÍSSIMA SERENADE. Un espectacle que uneix dos orquestres molt importants d’Alzira, la Prometida i la mítica Serenade. Un concert que ens recordarà els millors temes de tots els temps. Plaça Major, a les 22.30 hores

– LA OREJA DE VAN GOGH. Un clàssic ja dels escenaris de tot l’estat. Preu 8€ Recinte Firal, a les 23.00 hores.

– Paco Calonge, Lourdes Onrubia, Marta López. Actuació d’espectacle de varietats Parc Pere Crespí, a les 22.30 hores

Estan previstes altres actuacions més menudes i activitats per a xiquets i xiquetes que es detallaran en la programació completa pròximament.