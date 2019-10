Alzira demostra la seua gran solidaritat amb rècord de participació en la Carrera Contra el Càncer

Connect on Linked in

Més de 2.000 persones s’han donat cita en la VIII Edició de la Carrera Contra el Càncer a Alzira.



Menuts i grans, no hi ha edat per a participar en esta carrera, fins i tot mascotes, que han lluït el seu dorsal a la carrera que té com a objectiu recaptar fons contra la malaltia.



Una gran ocasió per ser solidaris i, a més, fer esport. Els experts recomanen……… minuts al dia per tal de mantenir un estil de vida saludable i per tal de prevenir malalties.



En aquesta carrera, està demostrat que tots guanyen, un any més Alzira ha mostrat el seu caràcter més solidari. Una marea rosa unida per la lluita contra el càncer.