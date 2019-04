Alzira destina més de 80.000 euros en ajudes a entitats socials

Print This Post

L’Ajuntament incia el projecte de cooperació amb la Mancomunitat Trinacional Fronteriza de Río Lepa (El Salvador, Hondures i Guatemala) amb 20.000 euros més i 24. 300 per a Cooperació Internacional

L’Ajuntament d’Alzira ha concedit 81.500 euros a entitats socials de la ciutat a través de la Regidoria de Serveis Socials. Estes ajudes anuals estan destinades a aquells col·lectius i associacions que treballen per als més necessitats de la nostra població.

L’objectiu és la concessió d’ajudes en matèria de Serveis Socials dirigides a sectors de la població com les persones amb diversitat funcional tant les físiques, psíquiques i sensorials; persones majors i depenents; col·lectius de risc i amb problemàtiques d’exclusió i altres organitzacions, entitats i col·lectius d’interés social i comunitari relacionades amb la vertebració social del municipi.

Les entitats afavorides per estes subvecions anuals són: AFAA (Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer), ADAFIR (Associació d’Afectats de Fibromiàlgia de la Ribera, Associació de Pensionistes “El Júcar”, DACMA (Associació de Dones afectades per Càncer de Mama), ADSIPAC, AECC (Asociación Española contra el Cáncer), ASPANION (Asociación de Padres de Niños con Cáncer), AFARADEM (Familiares por los Derechos de Enfermos Mentales), La Veu de la Ribera, UGT, Amas de Casa Tyrius, Grup de Debat per la Igualtat i ASARI (Asociación Síndrome de Asperger de la Ribera).

20.000 euros per a cooperació amb Centreamèrica

D’altra banda, l’Ajuntament ha aprovat una subvenció de 20.000 euros en el context dels projectes de cooperació i agermanament que impulsa el Consistori per al desenvolupament de les accions programàtiques proposades per la Mancomunidad Trinacional del Río Lempa (El Salvador, Hondures i Guatemala).

24.300 euros per a Cooperació Internacional

L’Ajuntament, per una altra banda, també ha concedit ajudes per al finançament de pojectes de cooperació al desenvolupament de l’exercici de 2019 i que ascedendix este any a 24.351 euros.

Estes ajudes seran destinades a les ONGD Manos Unidas, Anima Valencia, Pau i Solidaritat, Escoles Solidàries i Fundació ORL La Vicuña.