Alzira es personarà com a acusació en el cas del gos que va patir un presumpte maltractament

Connect on Linked in

Des de la regidoria de Sanitat s’ha encetat el procés per a personar-se com a acusació popular i s’ha donat trasllat a la Fiscalia de Medi Ambient de les diligències que s’han portat a terme tant per part de la Policia Local d’Alzira com per part del veterinari que va atendre i informar el cas.

“Des del moment en que es va rebre l’avís de la policia el passat dia 11, el departament de Sanitat ha treballat en este cas. Donada la gravetats dels fets ocorreguts i, després de llegir el informe policial i el veterinari indicant les lesions que presentava l’animal, vam decidir personar-se com a acusació popular. L’escrit ja està presentat en la Fiscalia de Medi Ambient i el Departament Jurídic municipal ja està treballant en este cas”, ha explicat la regidora de l’àrea, Gemma Alós.

Així mateix des sanitat s’ha informat que moltes són les persones que s’han interessat en l’estat del gos, que es troba bé de salut, està tranquil i recuperat. Pel moment està en una casa d’acollida temporal fins que arribe la sentència judicial. L’animal no podrà ser adoptat definitivament fins que no arribe la resolució.

Recordem que el passat dimarts dia 11 la Policia Local d’Alzira va actuar arran d’un avís ciutadà en el presumpte maltractament d’un gos de raça Husky Siberià. Després d’acudir al lloc dels fets, la policia va considerar necessari traslladar a l’animal a una clínica veterinària, per les ferides que presentava. Immediatament es van activar tots el mecanismes dels que disposa l’Ajuntament d’Alzira per a trobar una casa d’acollida i el mateix dimecres 12, una associació protectora d’animals es va fer càrrec d’ell, que encara es trobava a la clínica veterinària.