Alzira estalvia més de 3.600 € mensuals gràcies al Pla Municipal d’Estalvi Energètic en esta situació pel coronavirus

Des de la regidoria de Serveis Urbans, davant la situació de confinament per l’estat d’alarma provocat per la Covid-19, s’han adoptat diferents mesures per tal d’estalviar energia als centres educatius, a les instal·lacions esportives i a la il·luminació de carrers.

A la nostra ciutat ja s’ha gestionat la disminució de la potència dels centres escolars així com als edificis destinats a la pràctica de l’esport. Esta disminució de potència suposa un estalvi per a les arques municipals de 121,56 €/dia. El que suposa una previsió d’estalvi de 3.647 € al mes d’abril.

A més, gràcies a la il·luminació de nova tecnologia Led també es permet regular els nivells d’intensitat lumínica depenent dels horaris de més i menys afluència de gent als carrers. Una tecnologia que tenim a la majoria dels polígons industrials, als carrers General Prim, Piletes, Estret, Doctor Nicolau Bas, Mendez Nuñez, Hernán Cortés, Ramón y Cajal, Sant Francesc, Figueres, Gandia, Av Josefina Fernández i adjacents on, des del mes de juny que va entrar en funcionament, ja s’han programat tres nivells d’intensitat lumínica atenent a l’ús de la via pública o dels polígons industrials. Per tant, Alzira ja està aconseguint un estalvi econòmic d’uns 22.558 € anuals, a més d’una reducció considerable d’emissions de CO₂.

El regidor responsable de l’àrea, Fernando Pascual ha destacat que “Amb estes mesures pretenem adaptar-nos a la situació que estem vivint pel coronavirus, aprofitant per a estalviar tant econòmicament com en l’àmbit energètic. Iniciatives que se sumen al Pla Municipal d’Estalvi Energètic que s’està duent a terme des de la regidoria de Serveis Urbans on s’aposta per la cura del medi ambient i la sostenibilitat del planeta”.