Alzira ha celebrat les XXVII Jornades d’Exaltació del Tambor i del Bombo.

Alzira ha celebrat l’edició 27 Jornades d’Exaltació del Tambor i del Bombo. Una jornada en la qual l’oratge ha acompanyat per tal que es pogueren dur a terme tots els actes programats.

Pel que fa a l’exhibició, hi ha hagut 14 actuacions per part de les bandes que des del mes de setembre han estat assajant per fer-ho possible.

A més també han participat bandes d’altres ciutats com Cullera i Terol.

Un any doblement especial, ja que la tamborada ha sigut declarada Patrimoni de la Humanitat i a més, és el primer any que la Banda de la Junta de Germandats i Confraries d’Alzira té com a directora una dona.

Veïns i visitants han gaudit de la jornada que ha tingut com a protagonistes al tambor i al bombo.