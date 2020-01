Alzira ha participat en el Fòrum de les Regidories per a l’Acció Local en Salut de la Ribera

Connect on Linked in

Alzira ha participat del 1er Fòrum Reg-ALS (Regidories per a l’Acció Local en Salut de La Ribera). L’acte ajornat pel temporal, ha tingut lloc a l’Hospital Universitari de La Ribera i ha estat organitzat pel departament de Salut de La Ribera i Consorci de La Ribera.



L’objectiu d’este Forum és adquirir coneixements pràctics i habilitats per a desenvolupar estratègies, programes i projectes amb l’objectiu de generar salut i benestar a l’àmbit municipal.



La programació del mateix, on ha participat la regidora de Sanitat Gemma Alós, ha comptat amb 3 xerrades on s’ha tractat tot allò que influeix en la salut dels pobles i com generar salut i benestar amb propostes d’acció des de XarxaSalut. També dels Serveis i programes des de salut pública i com es treballa de manera conjunta amb els municipis; i de l’atenció primària i col·laboració municipal amb els i les professionals de salut.