Alzira instala plaques commemoratives dels bancs de l’avinguda Lluís Suñer

Els bancs de l’avinguda Lluís Suñer es plenen de color per conscienciar a la ciutadania de la lluita en causes i problemes socials

Des de la regidoria de Serveis Urbans i Obres Públiques s’estan instal·lant al peu de cada banc placa commemorativa de la mateixa mida del propi paviment, realitzades en acer inoxidable i ferro autopatinable per tal de donar-li durabilitat en el temps.

Es tracta dels bancs amb els colors rosa per la lluita contra el càncer de mama, el roig contra la sida, el de l’arc de Sant Martí del dia commemoratiu del col·lectiu LGTBI+, el morat per la lluita contra la violència de gènere, el blau cel pel dia de la fibromiàlgia i el roig carruatge per al dia de la conquesta de la ciutat per part de Jaume I.

A més, Alzira comptarà amb dos nous bancs pintats a l’avinguda Lluís Suñer. En esta ocasió es vol commemorar el 9 d’Octubre, dia del País Valencià i el 12 d’Octubre, dia de la Hispanitat.

Fernando Pascual, regidor de Serveis Urbans i Obres Públiques, ha recordat que “l’avinguda Lluís Suñer és un espai on any rere any es veu incrementat el número de bancs que des de l’equip de govern volem aprofitar per una banda per a conscienciar a la ciutadania de la lluita en causes i problemes socials, i d’altra banda per donar a conèixer les efemèrides i festes que es commemoren en la nostra ciutat”.