Alzira intensifica la vigilància per a incendis forestals davant l’onada de calor

Connect on Linked in

S’esperen valors pròxims als 40 graus amb ratxes de vent de ponent

Les cremes agrícoles estan prohibides des de l’1 de juliol

La col·laboració de la ciutadania és essencial per tal d’evitar incendis

La Regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Transició Ecològica informa que a partir de demà dissabte 3 de juliol s’espera una pujada significativa de les temperatures, que arribarà a valors màxims de fins 40ºC acompanyada de ratxes moderades de vent de ponent per al diumenge.

“Demanem a la ciutadania que s’extremen les precaucions en l’ús del foc amb caràcter lúdic tant en entorns agrícoles com en urbanitzacions pròximes a l’entorn forestal, per tal de reduir la possibilitat d’aparició incendis forestals” ha recordat el regidor de Medi Ambient, Pep Carreres.

A més, seguint les indicacions de la normativa autonòmica vigent en matèria de prevenció d’incendis forestals, les cremes agrícoles romandran prohibides en tot el terme municipal durant els mesos de juliol, agost i setembre.

Durant este cap de setmana, tots els dispositius de vigilància de les administracions públiques implicades, Generalitat Valenciana, Diputació de València i Ajuntament, intensificaran els treballs per a possibilitar la detecció immediata de conats d’incendis.

Com ha explicat el regidor de l’àrea de medi ambient, Pep Carreres “un terç de la superfície del terme municipal d’Alzira és de caràcter forestal, moltes urbanitzacions i disseminats es troben dins o molt pròximes a muntanya, aquesta realitat comporta una elevada perillositat per risc d’incendi, és per això des de l’Ajuntament d’Alzira ,tot i intensificar la vigilància en aquestes situacions, preguem col·laboració ciutadana dels veïns i del cos de voluntaris en prevenció d’incendis forestals per a la detecció de fums sospitosos. Considerem que la seua ajuda juga un paper molt important dins la detecció primerenca d’incendis forestals”.