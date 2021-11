Alzira invertix els més de 200.000 euros de les subvencions de l’Ivace en millorar els polígons Deltabel i Carretera d’Albalat oest

Connect on Linked in

La instal·lació de sistemes LED i de telegestió permet reduir la despesa i detectar disfuncions o robatoris

Les actuacions de millora viària i senyalització permetran un tràfic mes fluid

L’Ajuntament d’Alzira ha realitzat actuacions per a la millora dels polígons industrial Deltabel i Carretera d’Albalat oest a través de les subvencions concedides per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, Ivace. El municipi va ser seleccionat per este organisme de la Generalitat Valenciana com a receptor de més de 200.000 euros per a l’execució de projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i zones tecnològiques amb càrrec al pressupost de 2021.

En concret, les quantitats assignades el passat mes de març a la capital de la Ribera Alta són de 165.340 euros per a realitzar millores en l’enllumenat públic, les zones verdes i la mobilitat urbana en el polígon industrial PPI01 Carretera d’Albalat oest, i de 43.251,45 euros per a dur a terme actuacions de millora semblants al polígon industrial Deltabel.

Al polígon Deltabel ja s’han desenvolupat els treballs per a la millora de l’enllumenat públic mitjançant tres mesures d’eficiència energètica. D’una banda, s’han adequat els paràmetres i el funcionament de la instal·lació a les exigències del vigent Reglament d’Eficiència Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat Exterior, s’ha dut a terme la instal·lació de fonts de llum de superior rendiment a les actuals i s’ha dotat la instal·lació d’elements per a la seua telegestió punt a punt, de manera que es pot optimitzar el funcionament, perquè possibilita conéixer en temps real en quina situació es troba la instal·lació, i avisa de possibles avaries o robatoris de cables, cosa que permet evitar funcionaments inadequats o paràsits, i oferix l’opció d’ajustar al màxim els règims de funcionament en funció de situacions concretes i horaris, expliquen des del departament d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Alzira. Les actuacions desenvolupades a Deltabel s’han concretat en la substitució de les seues 23 lluminàries per altres noves de tecnologia LED, que milloren la qualitat de la il·luminació.

A hores d’ara, s’està treballant per a millorar la zona enjardinada d’aproximadament 2.000 metres quadrats, i queda pendent la renovació de la senyalística, amb els noms dels carrers, la pintura de la senyalització horitzontal i la millora de la vertical per al trànsit, actuacions que es duran a terme en els pròxims 15 dies, anuncien.

Per la seua banda, al polígon PPI01 Carretera d’Albalat oest estan en licitació les obres de millora de l’enllumenat públic per a dotar al polígon de les mateixes tres mesures d’eficiència energètica que en Deltabel, així com la millora viària per convertir una intersecció existent, de girs a esquerres, en una rotonda, en l’avinguda de la Dignitat Humana, detallen des d’Urbanisme. Al polígon de la Carretera d’Albalat oest també està previst executar els treballs de millora de la senyalística amb els noms dels carrers, així com tornar a pintar la senyalització horitzontal i la millora de la vertical per al trànsit, i la millora de l’espai enjardinat fruit de la intersecció nomenada.

La regidora de Seguretat, Infraestructures i Urbanisme, Sara Garés, ha destacat que any rere any i amb les ajudes de l’Ivace es van millorant i implementant les infraestructures i serveis dels polígons industrials alzirenys. «Amb el consens de l’Associació Empresarial d’Alzira s’intenta prioritzar les ajudes entre les zones industrials ateses les directrius de l’Ivace quant a les actuacions que es poden realitzar i d’acord amb el pressupost disponible», explica.