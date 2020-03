Connect on Linked in

Alzira executa accions preventives contra el coronavirus i accions econòmiques per fer front a la crisi que desembocarà després.

Ha estat un pal molt dur ajornar les Falles com també la suspensió de la Setmana Santa, encara que no els impedeix treballar per pal·liar la situació.

“Quan despertem d’aquest malson haurem de donar resposta a les necessitats econòmiques fonamentalment que tindrà la població” ha emfatitzat Diego Gómez.