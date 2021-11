Alzira obri 2 programes per a formar i afavorir la inserció de 60 joves en l’àmbit sociosanitari, cuina, administració i treballs forestals

Connect on Linked in

Són programes mixtos de formació i ocupació amb una duració d’un any

Està obert el procés de selecció de docents i cal estar actiu al Labora per a poder ser seleccionat com a alumne

El pròxim 30 de desembre començaran dos nous programes de formació i ocupació impulsats pel Departament Idea de la Regidoria d’Ocupació, Desenvolupament Econòmic, Comerç i Projectes Europeus. Es tracta de dos projectes «T’Avalem», dirigits a persones desocupades menors de 30 anys, un programa mixt d’ocupació i formació que durarà 1 any.

«Vida i sostenibilitat» i «Dinamitza’t» són els noms d’estos dos programes, per als quals està obert el procés de selecció de personal directiu, docent i auxiliar administratiu. Les candidatures es poden presentar de l’11 al 17 de novembre de 2021, tots dos inclusivament, en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alzira. «T’Avalem Dinamitza’t 2021» compta amb una subvenció del Servei Labora de més de 700.000 euros i amb una aportació municipal de 5.000 euros. Este projecte desenvolupa tres itineraris formatius i l’oportunitat de formar-se i obtindre certificats de professionalitat en atenció sociosanitària a persones en el domicili (nivell 2), operacions bàsiques de cuina (nivell 1) i cuina (nivell 2), i operacions bàsiques de restaurant i bar (nivell 1) i serveis de bar i cafeteria (nivell 2).

D’acord amb la informació facilitada per Idea, l’execució del programa suposa la contractació de sis persones per a la gestió del projecte, a més de la formació dels 30 alumnes-treballadors, mitjançant un contracte d’aprenentatge i formació. La duració d’este projecte serà de 12 mesos, del 30 de desembre de 2021 al 29 de desembre de 2022.

D’altra banda, el programa «T’Avalem Vida i Sostenibilitat 2021» compta també amb una subvenció de Labora de més de 700.000 euros, i en este cas hi ha una aportació municipal de quasi 14.500 euros. Els tres itineraris formatius que desenvolupa este programa són instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (nivell 2), activitats de gestió administrativa (nivell 2) i gestió comptable i gestió administrativa per a auditories (nivell 3), i activitats auxiliars en aprofitaments forestals (nivell 1) i repoblacions forestals i tractaments silvícoles (nivell 2), amb l’oportunitat d’aconseguir els corresponents certificats de professionalitat. També es contractaran sis persones per a la gestió del projecte, a més de la formació dels 30 alumnes-treballadors, mitjançant un contracte d’aprenentatge i formació i amb una duració de dotze mesos (del 30 de desembre de 2021 al 29 de desembre de 2022).

Per a poder participar-hi com a alumne-treballador, cal estar inscrit tant en el servei Labora com en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per a tindre la possibilitat d’eixir llistat per l’oficina del Labora.

Els projectes «T’Avalem» són programes mixtos que combinen accions de formació i empresa, dirigides a persones desocupades menors de 30 anys, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en activitats relacionades amb nous jaciments d’ús d’interés general i social, promoguts per entitats públiques o privades sense ànim de lucre, la qual cosa facilita la seua posterior integració en el mercat de treball, tant en l’ocupació per compte d’altre com mitjançant la creació de projectes empresarials o d’economia social. L’objectiu és que els treballadors desocupats menors de 30 anys participen en la realització d’obres o serveis d’utilitat pública o interés social, amb un treball efectiu i alhora adquirisquen un certificat de professionalitat que augmente la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

Es pot obtenir més informació sobre estos programes a través del telèfon 962 455 101 o al web d’Idea: https://www.idea-alzira.com/