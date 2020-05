Alzira obri el próxim 6 de maig el mercat ambulant dels dimecres, sols per a productes d’alimentació

Print This Post

La Conselleria de Sanitat ha presentat una resolució perquè els ajuntaments puguen autoritzar la posada en marxa dels mercats ambulants a les seues poblacions.



Dita resolució ens autoritza a obrir el dimecres, 6 de maig de nou el mercat ambulant d’Alzira, però ho faran només les parades d’alimentació. Amb el seu horari habitual, el mercat s’instal•larà únicament al carrer Santo Domingo de Guzmán amb entrada pel carrer Riola i eixida pel carrer Tavernes.



Per accedir a este espai caldrà mantindre les mesures de seguretat i la distància social, així com les pautes higièniques indicades per les autoritats sanitàries.



En este sentit el regidor Fernando Pascual, responsable de l’àrea de Serveis Urbans, ha manifestat que “Anem a garantir totes les mesures de seguretat per a aquelles persones que acudisquen el dimecres al mercat ambulant de la nostra ciutat.

Els alzirenys i alzirenyes poden estar tranquils d’anar a comprar a les parades d’alimentació, però també és important que cadascú siguem responsables i actuem segons indiquen les autoritats sanitàries. Entre tots anem a aconseguir una desescalada exemplar a la nostra ciutat”.



L’edil ha afegit que “Amb la posada en marxa de nou del mercat dels dimecres, comencem a activar l’economia local i ajudant a reprendre de nou l’activitat comercial al municipi”.