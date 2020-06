Alzira obri la piscina d’estiu el pròxim 8 de juny

Connect on Linked in

Amb l’arribada de l’estiu, la regidoria d’Esports posa en funcionament la piscina descoberta municipal. La instal·lacions obrirà les portes a partir del pròxim 8 de juny. Els horaris seran de dilluns a diumenge de 10:30 a 14 h i de 16 a 19:30 h.



A causa de la situació provocada per la Covid 19 i seguint les directrius i recomanacions del Govern i de les autoritats sanitàries, hi haurà control d’aforament de 50 persones per a cada torn, fent un total de 100 places diàries. A més es realitzarà un protocol de neteja i desinfecció abans d’obrir a les 8 del matí i també a les 14 h de la vesprada. També es desinfectaran i netejaran els vestuaris i lavabos cada hora.

El preu de l’entrada serà de 3 € per als adults, 1,5 € per als xiquets de 3 a 11 anys, i per als jubilats serà de 2 €. L’entrada donarà dret a gaudir en el torn d’accés: torn de matí o torn de vesprada.

Per accedir a les instal·lacions, es podrà reservar plaça amb cita prèvia i pagar l’entrada a través de la web de l’Ajuntament o bé es podran adquirir a la mateixa piscina descoberta amb pagament per datàfon, no es permetrà l’efectiu.

A més es prendran altres mesures de seguretat com el control d’aforament als vestidors, l’accés a les taquilles estarà prohibit, no es podran utilitzar les dutxes dels vestidors, no es muntarà mobiliari a la zona d’ombra, no es vendran begudes a la instal·lació i s’haurà de mantenir la distància de seguretat de 2 metres.

El regidor d’Esports, Fernando Pascual, ha manifestat que “Es tracta d’una situació extraordinària i nova per a tots, per això faig una crida a la responsabilitat individual i al comportament exemplar que han demostrat els alzirenys i alzirenyes al llarg de tota esta pandèmia. Des de la regidoria d’Esports anem a garantir que es complisquen totes les mesures de seguretat amb la finalitat de vetlar per la salut de tota la ciutadania”. A més, l’edil ha afegit que “Amb l’arribada de l’estiu i les altes temperatures és necessari oferir este servei municipal per pal·liar els efectes de la calor durant els mesos estivals, això sí, amb les màximes garanties de salut davant el coronavirus”.