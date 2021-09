Alzira participa en la comissió EducaCovid per al seguiment de la situació de la pandèmia als centres escolars

Print This Post

Alzira evaluarà la situació de la pandèmia a les escoles i instituts de la ciutat participant en la comissió comarcal multidisciplinar EducaCovid

Alzira continuarà evaluant la situació epidemiológica als centres escolars de la ciutat mitjançant la seua presència a la comissió EducaCovid. Una comissió interdisciplinaria creada el curs passat i que està conformada per professionals del departament de salut de la Ribera, representants dels distintes centres escolars de la comarca, tant de primària com de secundària, i figures destacades al àmbit de la educació tan de la Mancomunitat com dels Ajuntaments.

La comissió té com a objectiu principal seguir l’evolució de l’epidèmia del Covid en la comunitat educativa i fiscalitzar el funcionament de les diferents mesures establides per evitar contagis a les escoles i instituts.

La regidora de Sanitat d’Alzira, Gemma Alós, va participar en la primera reunió del curs i va declarar que treballen dia a dia per tal d’afrontar la complicada situació que tenim per davant, començant amb reunions setmanals el curs passat que enguany s’han passat a quinzenals.

Ara que la pandèmia ens deixa un poc d’espai, l’objectiu que tenen és seguir amb este fòrum per al debat i el seguiment dels casos i a més com a novetat incloure activitats de promoció de la salut i dels hàbits saludables per a l’alumnat.

A més la comissió va naixer amb la motivació de compartir experiències, dubtes i solucions en el primer curs COVID de la història. En este nou curs escolar, la comissió s’ha reactivat i es reunirà quinzenalment per tal de portar el seguiment de la pandèmia sumant nous objectius.