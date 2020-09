Alzira participa en la Fira de les Comarques ON-LINE del 18 al 20 de setembre

Connect on Linked in

Davant l’impossibilitat de celebrar la Fira de les Comarques de 2020 en les dates i emplaçament previstos: del 5 al 7 de juny de 2020 i a la Plaça de Bous de València, des del Patronat de Turisme aposten enguany per donar continuïtat a la fira, però amb la fórmula de celebració ON-LINE per als dies compresos entre el 18 i el 20 de setembre.



Es tracta de poder celebrar igualment l’acció de promoció, al mes de setembre, amb l’opció d’allargar-la en el temps, amb la creació del portal web www.firacomarques.com a través del qual els usuaris, visitants virtuals de la Fira, podran informar-se, consultar les propostes turístiques de destinacions i empreses i contractar amb un clikc aquelles experiències turístiques que els interesse, així com sol.licitar informació més detallada.



Com en edicions anteriors, i en esta ocasió de manera ON-LINE, Alzira participa en la Fira, enguany amb dos propostes de showcooking per al 19 de setembre: passos a seguir per a cuinar una espardenyà i també es mostrarà el dolç típic de la nostra ciutat, la reganyà.



A més tota l’oferta estarà estructurada per comarques, quedant dividida l’oferta per municipis on Alzira aportarà vídeos per a la seua visualització i amb la possibilitat de poder posar-se en contacte amb la Tourist Info d’Alzira per a obtindre qualsevol tipus d’informació de les propostes que aporta la nostra ciutat.



“L’edició d’enguany de la Fira de les Comarques, des de casa, es una proposta adaptada a les circumstàncies del moment, per tant resulta innovadora i que pretén animar a incentivar el turisme de proximitat de cara a la tardor i l’hivern”, tal i com ha declarat Isabel Aguilar, regidora de Turisme de l’Ajuntament d’Alzira.