Incidència acumulada per baix dels 100 casos cada 100.000 habitants

Com cada dijous, hui s’han reunit els representants dels diferents municipis que integren el Departament de Salut de la Ribera, per tal de conèixer l’actualitat de casos de COVID i valorar les xifres aportades per Sanitat. En els últims 7 dies, en Alzira hem passat de 251 casos per cada 100.000 habitants a 91 casos. En total tenim 42 casos actius (115 a data 18 de febrer), en els últims tres dies 4 casos nous. Amb estes xifres, Alzira se situa per baix de la mitjana del departament de salut, que actualment es troba en els 109 casos per cada 100.000 habitants.

A la reunió, ha assistit la regidora de Sanitat de l’Ajuntament d’Alzira, Gemma Alós, que s’ha mostrat optimista amb l’evolució de les últimes setmanes. “Continuem amb la baixada de xifres per baix dels 100 casos per cada 100.000 habitants, les mesures han tingut un efecte molt positiu i s’ha rebaixat molt notablement el nivell de contagis. S’espera que canvien les restriccions a partir de la propera setmana, per això no hem de perdre de vista l’efectivitat que ha suposat la reducció del contacte social i cal anar amb molt de compte per a mantindre’ns en nivells òptims de contagi segons els paràmetres estipulats per la OMS. Cal continuar amb l’esforç que estem fent”, ha explicat la regidora de sanitat, Gemma Alós

A més la regidora ha informat que el protocol de vacunació seguix el curs marcat i que des del departament de Salut s’ha demanat que la ciutadania s’assegure que les seues dades de contacte associades al SIP, estan actualitzades. Les persones que hagen canviat de telèfon o correu electrònic, cal que els actualitzen emplenant el formulari disponible a la web de sanitat http://www.san.gva.es/es/web/dgcal/formulario-de-contacto

En este sentit cal afegir que el departament de salut s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament per a demanar possibles ubicacions per a la vacunació de grans grups en les pròximes setmanes. “Estem preparats per a poder posar a disposició de la conselleria l’edifici de la Parrilla per a portar a terme estes vacunacions, en espais ben ventilats, accessibles amb entrades i eixides adequades i que complisquen amb els protocols. Hem d’eixir d’esta situació i una de les millors opcions per a evitar possibles futures onades és la vacunació”, ha explicat l’alcalde, Diego Gómez

L’Ajuntament continua amb les mesures fins al pròxim dilluns 1 de març. Està previst que el President de la Generalitat, Ximo Puig, compareixa hui davant dels mitjans de comunicació pe tal d’anunciar canvis en les mesures restrictives.